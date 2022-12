Polacy nie chcą krócej pracować. Zaskakujące badanie

Według sondażu przeprowadzonego dla „Super Expressu”, aż 54 proc. ankietowanych nie chce skrócenia tygodnia pracy do czterech dni. Za taką zmianą opwiada się 46 proc. badanych.

„Może być wiele powodów niechęci do krótszego tygodnia pracy. Po pierwsze, większość z nas to osoby niepracujące np. emeryci i studenci, więc mogli odpowiedzieć przecząco. Wśród ankietowanych, którzy pracują, są zaś osoby odczuwające satysfakcję z pracy. Oni nie potrafią się bez niej obejść” – tłumaczy w „SE” socjolog Jarosław Flis.

Zdaniem eksperta, przeciwko krótszemu tygodniowi pracy mogą się także opowiadać osoby zatrudnione na etacie. W tym przypadku pracownicy boją się, że po zmianie zarabialiby mniej.

Krótszy tydznień pracy

Na całym świecie prowadzone są badania nad zmniejszeniem wymiaru etatu i skróceniem tygodnia pracy o jeden dzień. Ostatnio takie badania prowadzono w USA i Irlandii. Spośród 903 pracowników 33 przedsiębiorstw 97 proc. ankietowanych było zadowolonych z nowej organizacji pracy i chciałoby w niej pozostać.

Amerykańska stacja CNN, która relacjonuje wyniki pilotażu, informuje, że pracownicy odczuwali niższy poziom stresu, zmęczenia, bezsenności i wypalenia oraz poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego. Z kolei pracodawcy mogli liczyć zyski: ich średni przychód wzrósł o 38 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

Wydajniejsza praca

Kluczem do sukcesu była większa dyscyplina pracowników. Pracowali bardziej wydajni z większym zaangażowaniem. Nie poświęcali czasu w pracy na prywatne sprawy, nie przesiadywali w mediach społecznościowych, ale skupiali się na zadaniu. Wiedzieli, że czeka ich za to konkretna nagroda, więc warto. Nie odczuwali również wzrostu intensywności pracy. – Sugeruje to, że strategia reorganizacji pracy powiodła się, a wydajność nie została osiągnięta poprzez przyspieszanie pracy, co nie jest ani trwałe, ani pożądane – skomentowała w rozmowie z CNN Juliet Schor, profesor socjologii w Boston College.

Firmy biorące udział w eksperymencie zgodnie przyznały, że nie chcą wracać do pięciodniowego tygodnia pracy.

