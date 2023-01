Amerykanie rezygnują z leczenia. Powód jest jeden

Amerykanie odkładają leczenie nawet poważnych schorzeń. Z sondażu Gallupa wynika, że w zeszłym roku aż 38 proc. respondentów zrezygnowało z leczenia, bądź odłożyło na później starania o opiekę medyczną. To najwyższy odsetek od 22 lat. Powodem tego stanu rzeczy są koszty opieki medycznej, które są dla Amerykanów zbyt wysokie. Dotyczy to nawet osób ubezpieczonych przez pracodawców.

Amerykanie rezygnują z leczenia. Ofiary wysokich kosztów

Z badania Gallupa wynika, że ofiarami wysokich kosztów opieki medycznej są przede wszystkim osoby o niższych dochodach, młodsi dorośli oraz kobiety.

Sondaż wskazuje, że grono osób odkładających leczenie z powodu "bardzo" lub "w pewnym stopniu" poważnych schorzeń gwałtownie wzrosło do 27 proc. 11 proc. zrezygnowało z leczenia z powodu mniej poważnych schorzeń.

Naukowcy z New York University odkryli, że w ciągu ostatnich dwóch dekad wzrosła liczba oszczędzających na opiece medycznej Amerykanów, nawet jeśli dysponują ubezpieczeniem zdrowotnym poprzez zakład pracy. Nie pokrywa ono najczęściej w całości wielu wydatków na ten cel.

30 mln Amerykanów bez ubezpieczenia

Warto tu zwrócić uwagę na fakt, że ubezpieczenie zdrowotne posiada ok. 90 proc. Amerykanów. Z szacunków, które przytacza serwis Forsal.pl wynika, że takiego ubezpieczenia nie ma ok. 30 mln osób. Z opublikowanego ponad rok temu przez The Commonwealth Fund raportu „Mirror, Mirror 2021: Reflecting Poorly. Health Care in the U.S. Compared to Other High-Income Countries” („Lustereczko, lustereczko 2021: Kiepskie odbicie.

Ochrona zdrowia w USA w porównaniu do innych bogatych krajów”) wynika, że w USA – na tle pozostałych 10 zamożnych państw (Wielkiej Brytanii, Australii, Niemczech, Francji, Kanadzie, Szwajcarii, Szwecji, Norwegii, Holandii i Nowej Zelandii) jakość służby zdrowia jest najgorsza, mimo, że Stany Zjednoczone wydają na ochronę zdrowia wydaje najwięcej ze wszystkich badanych państw. Środki te trafiają w dużej części do lekarzy.

