Przełom w sprawie Nord Stream. Niemieckie firmy wznawiają ochronę

Niemieccy ubezpieczyciele Allianz i Munich Re wznowili ochronę uszkodzonego, kontrolowanego przez Rosję gazociągu Nord Stream 1. Jak podaje agencja Reutera, powołując się na pięć niezależnych źródeł, nie jest wykluczone, że instalacja znów zacznie działać.

Nord Stream 1 zacznie znów działać?

Ubezpieczenie dwóch największych niemieckich firm ma kluczowe znaczenie dla długoterminowej przyszłości rurociągu, który był główną trasą rosyjskiego gazu do Europy przez dekadę przed wybuchem, do którego doszło we wrześniu ubiegłego roku.

Ubezpieczenie kontrastuje z publicznym stanowiskiem Niemiec co do zerwania więzi z Moskwą, ale jedno z pięciu źródeł podało, że rząd niemiecki nie sprzeciwił się ubezpieczeniu. Większość zachodnich inwestorów odpisała swoje udziały w rurociągu.

Munich Re (MUVGn.DE), Allianz (ALVG.DE) i niemiecka kancelaria odmówiły komentarza, podczas gdy ministerstwo gospodarki stwierdziło, że ubezpieczenie nie było częścią wsparcia udzielonego przez rząd w przeszłości gazociągowi.

Zniszczenie Nord Stream

Przypomnijmy, że 26 września zeszłego roku sejsmografy odnotowały kilka potężnych eksplozji w miejscu przebiegu dwóch nitek gazociągu Nord Stream. W sumie na gazociągach Nord Stream 1 i Nord Stream 2 odkryto cztery wycieki. Prezydent Rosji Władimir Putin zaprzeczył, że jego kraj ma z tym coś wspólnego. Jako głównych beneficjentów sabotażu gazociągu wskazał Polskę, Ukrainę i USA.

Według informatorów agencji Reutera uszkodzone nitki gazociągu Nord Stream mają zostać w najbliższym czasie uszczelnione i zakonserwowane. Naprawiane, przynajmniej na razie, nie będą, choć rosyjski Gazprom twierdzi, że jest to technicznie możliwe.

