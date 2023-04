Rynek samochodowy się kurczy. „Zostanie 10 graczy”

Chiny, które obecnie są największym rynkiem samochodowym na świecie, są o krok od wyprzedzenia Japonii na pozycji największego eksportera. W zeszłym roku udało im się prześcignąć Niemcy. I to pomimo napiętych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, których efektem są sankcje gospodarcze. „Jak dotąd żadne z naszych partnerstw nie zostało dotknięte przez hałas polityczny” – powiedział w rozmowie z Financial Times prezes Xpeng, Brian Gu. Dodał, że jeśli ograniczenia zaczną mieć wpływ na firmę, „cały chiński przemysł znajdzie rozwiązanie”.

Rynek samochodowy się kurczy

Zdaniem Briana Gu cały rynek samochodowy na świecie będzie się w nadchodzących latach kurczyć. Kryzys, mimo świetnych wyników na tle świata, przeżywa też chiński rynek motoryzacyjny, dotknięty przez spowolnienie gospodarcze i wojnę cenową. Producenci tanich aut są przez to na skraju upadku.

„Za pięć do dziesięciu lat będzie to znacznie bardziej skoncentrowany rynek. Myślę, że liczba graczy prawdopodobnie spadnie do mniej niż 10 na scenie globalnej” – powiedział Gu.

Jego zdaniem, aby chińskie firmy znalazły się wśród ostatnich producentów samochodów, musiałyby mieć roczną sprzedaż na poziomie co najmniej 3 mln pojazdów, wspieraną przez globalny eksport. Największy na świecie producent samochodów Toyota sprzedał 10,5 mln samochodów w 2022 roku, podczas gdy Tesla sprzedała 1,3 mln.

Rywal Tesli

Xpeng, który został założony w 2014 roku i zebrał 1,5 miliarda dolarów podczas pierwszej oferty publicznej w Nowym Jorku w 2020 roku. Ostatnio jednak silna konkurencja na chińskim rynku mocno uderzyła w finansów koncernu.

Firma 12. miejsce pod względem sprzedaży wśród producentów pojazdów elektrycznych w Chinach w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku. Po rekordowym roku 2022, kiedy udało jej się sprzedać 120 tys. elektryków, została dotknięta prawie 50-procentowym spadkiem sprzedaży w pierwszym kwartale tego roku po obniżce cen Tesli. W styczniu Xpeng został zmuszony do pójścia w jego ślady, obniżając ceny trzech z czterech swoich modeli aż o 13 procent.

