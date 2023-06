Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli. Sejm przyjął ustawę

Przyjęta przez Sejm nowelizacja Karty Nauczyciela pozwala przejść na wcześniejszą emeryturę nauczycielom, którzy rozpoczęli pracę przed 1 stycznia 1999 roku, czyli przed wejściem w życie reformy emerytalnej. Wcześniejsza emerytura będzie przysługiwać tylko tym, którzy spełnili odpowiednie warunki.

Wcześniejsza emerytura — komu przysługuje?

Na wcześniejszą emeryturę będą mogli przejść tylko nauczyciele, którzy mają udokumentowany 30-letni staż pracy, z czego co najmniej 20 lat „przy tablicy”.

Podstawę do obliczenia emerytury stażowej ma stanowić wysokość składek zewidencjonowanych na koncie nauczyciela, kapitału zakładowego oraz środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych zewidencjonowanych na subkoncie.

Emerytury stażowe wracają

Partia rządząca chce wprowadzić kolejną obniżkę wieku emerytalnego poprzez ustanowienie nowych wcześniejszych emerytur, tzw. stażowych. Kobiety będą na nie odchodzić po 35 latach pracy, a mężczyźni po 40. – Droga do emerytur stażowych jest otwarta – powiedział w środę prezes PiS Jarosław Kaczyński na spotkaniu z przewodniczącym NSZZ „Solidarność" Piotrem Dudą.

Jak podaje Gazeta Wyborcza, PiS ma ogłosić we wrześniu (czyli w finale kampanii wyborczej), że emerytury stażowe będą wprowadzone zaraz po wygranych wyborach parlamentarnych. To ma być jedna z najważniejszych obok 800 plus obietnic wyborczych partii Kaczyńskiego na tegoroczne wybory.

Według wyliczeń Łukasza Wacławika z Wydziału Zarządzania krakowskiej AGH, gdy do przejścia na emerytury stażowe będą zaliczane lata składkowe i nieskładkowe koszty tych emerytur będą wynosić ok. 15 mld zł rocznie.

