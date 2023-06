Oto lista najdroższych marek świata. W czołówce Big Tech

Jak wynika z najnowszego raportu Kantar, suma wartości stu najdroższych marek świata przekracza 6,9 tryliona dolarów. Na szczycie rankingu znalazły się przede wszystkim technologiczne giganty, ale znajdziemy tam także koncerny paliwowe i globalne marki spożywcze.

Pierwsza trójka

Pierwsze trzy miejsca w rankingu zajmują Big Techy – Apple, Google i Microsoft. Apple jest w tym roku niekwestionowanym liderem, wartość marki wyceniana jest na 880 mld dolarów. Wartość Google to 577 mld dolarów, a Microsoftu 51 mld dolarów. Co ciekawe, każda z firm pierwszej trójki zaliczyła w tym roku spadek. Najwięcej stracił Google, którego zeszłoroczna wycena wynosiła 819 mld dolarów.

Tuż poza podium znalazł się Amazon, a na miejscu piątym pierwsza firma z branży innej niż technologia. Chodzi o McDonald's, z wyceną na poziomie 191 mld dolarów. Do pierwszej dziesiątki weszły też Visa, Mastercard i Coca Cola.

Kryzys, ale nie do końca

Jak zauważają autorzy raportu, w wycenie najdroższych marek na świecie widać globalny kryzys. Wartość spółek, w porównaniu z ubiegłym rokiem, spadła o ok. 20 proc. Mimo to, w porównaniu do okresu sprzed pandemii, widać wzrosty.

„Nawet po odnotowaniu 20-procentowego spadku rok do roku w 2023 r., łączna wartość 6,9 tryliona USD 100 najcenniejszych marek na świecie nadal znacznie przekracza poziom rankingu z 2020 r., który wyniósł prawie 5 trylionów USD. A te 6,9 tryliona dolarów jest również wyższe niż wartość przewidywana na podstawie trajektorii wzrostu rankingu sprzed pandemii” – czytamy w raporcie.

Czytaj też:

Polska firma zrobi gry dla Apple. Podpisano umowęCzytaj też:

Nie będzie przejęcia w branży gier wycenianego na 69 mld dol.? Microsoft musi poczekać