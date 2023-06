Rząd przyjął 800+. Maląg: To odpowiedzialna decyzja

Jak mówi minister Marlena Maląg, przyjęcie projektu ustawy waloryzującej świadczenie 500+ to przemyślana decyzja, podjęta w odpowiednim momencie. – To jest czas wielkich wyzwań dla rządu. Podejmowaliśmy działania, żeby firmy się nie zamykały, one pozwoliły zachować rynek pracy. I podniesienie kwoty świadczenia do 800 złotych to jest odpowiedzialna decyzja, która będzie zrealizowana w tej kadencji parlamentu – powiedziała szefowa resortu rodziny na antenie TVP Info.

800+ przed wyborami

Waloryzacja świadczenia 500+ trafi teraz do Sejmu. Choć podwyżka ma obowiązywać dopiero od stycznia przyszłego roku, droga legislacyjna ma się zakończyć jeszcze przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi.

– Robimy to, by zagwarantować rodzinom wsparcie, na które zasługują. Realnie tych pieniędzy będzie więcej, bo kwota waloryzacji przewyższa inflację – powiedziała Marlena Maląg.

Waloryzacja 500+

Rząd przyjął projekt ustawy zmieniający świadczenie Rodzina 500+. Zgodnie z zapowiedziami, rodziny będą otrzymywać na każde dziecko po 800 złotych. Na Twitterze poinformowała o tym Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej Barbara Socha.

– Ten wielki program pomoże w podnoszeniu szacunku wobec rodzin, zwiększeniu szans dla wszystkich naszych dzieci – tak, żeby mogły sobie pozwolić na zajęcia pozalekcyjne, dodatkowe lekcje tańca, muzyki, zajęcia sportowe czy wyjazd na wakacje – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Następnym krokiem w procesie legislacyjnym nowelizacji ustawy jest przesłanie jej do Sejmu. Do ostatecznego uchwalenia brakuje jeszcze bowiem trzech kroków – zgody Sejmu, Senatu i podpisu prezydenta Andrzeja Dudy.

Czytaj też:

Nowego 800 plus dziś nie będzie? Jasna deklaracja KaczyńskiegoCzytaj też:

Rekordowej waloryzacji rent i emerytur w przyszłym roku nie będzie. Powód jest jeden