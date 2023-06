Rząd przyjął 800+. Na posiedzeniu niezwykli goście

Rząd przyjął projekt ustawy zmieniający świadczenie Rodzina 500+. Zgodnie z zapowiedziami, rodziny będą otrzymywać na każde dziecko po 800 złotych. Na Twitterze poinformowała o tym Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej Barbara Socha.

– Ten wielki program pomoże w podnoszeniu szacunku wobec rodzin, zwiększeniu szans dla wszystkich naszych dzieci – tak, żeby mogły sobie pozwolić na zajęcia pozalekcyjne, dodatkowe lekcje tańca, muzyki, zajęcia sportowe czy wyjazd na wakacje – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Posiedzenie Rady Ministrów rozpoczęło się w niezwykły sposób. Na miejscach premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego i szefów poszczególnych resortów zasiadły dzieci.

800+. Znamy termin wprowadzenia

Następnym krokiem w procesie legislacyjnym nowelizacji ustawy jest przesłanie jej do Sejmu. Do ostatecznego uchwalenia brakuje jeszcze bowiem trzech kroków – zgody Sejmu, Senatu i podpisu prezydenta Andrzeja Dudy.

– Zgodnie z zapowiedzią pana premiera Jarosława Kaczyńskiego ten program zostanie rozszerzony z 500 zł na 800 zł i wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku. Zostanie jednak przyjęty w tej kadencji. Dziś projekt przyjmie Rada Ministrów i prześle go do Sejmu do dalszych prac parlamentarnych, aby jeszcze w tej kadencji zostały one zakończone – powiedział na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia rzecznik rządu Piotr Müller.

Czy są pieniądze na 800+?

Rzecznik rządu był także pytany o to, czy rząd zabezpieczył środki budżetowe na podniesienie świadczenia z Rodzina 500+ z kwoty 500 złotych do 800 złotych. Zdaniem Piotra Müllera środki na ten cel, a także na wszystkie inne programy socjalne zostały zawarte w nowelizacji budżety. Znalazła się w nim także specjalna rezerwa na nieplanowane wydatki.

