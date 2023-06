Rzecznik rządu z ważną wiadomością ws. 800+. Wiemy, co dalej z projektem

Rząd na poważnie rusza z pracami nad nowelizacją świadczenia Rodzina 500+. Polityczne zapowiedzi zostały przekute w prawo, które 27 czerwca ma przyjąć Rada Ministrów. Zjednoczona Prawica zakłada, że rozwiązanie wejdzie w życie jeszcze w obecnej kadencji.

Rząd zajmie się nowelizacją 500+

– Zgodnie z zapowiedzią pana premiera Jarosława Kaczyńskiego ten program zostanie rozszerzony z 500 zł na 800 zł i wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku. Zostanie jednak przyjęty w tej kadencji. Dziś projekt przyjmie Rada Ministrów i prześle go do Sejmu do dalszych prac parlamentarnych, aby jeszcze w tej kadencji zostały one zakończone – powiedział na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu pytany był o to, czy w budżecie zabezpieczono środki na podwyższenie świadczenia z 500 do 800 złotych, a także na inne programy socjalne. – Projektujemy to od 1 stycznia, bo w sposób bezpieczny dla budżetu możemy to wtedy wprowadzić – zapewnił Piotr Müller.

Zerowy VAT na żywność

Rząd zdecydował 26 czerwca o przedłużeniu zerowego VAT-u na większość produktów żywnościowych.

„Jak zapowiadałem jakiś czas temu – zerowa stawka podatku VAT, wprowadzona przez rząd Prawo i Sprawiedliwość 1 lutego 2022, zostaje z nami na dłużej” – napisał w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki. Potwierdził tym samym, że zerowy VAT na część produktów żywnościowych będzie obowiązywał do końca 2023 roku.

– Zerowy VAT na żywność mieliśmy przewidziany jako możliwość w nowelizacji budżetu państwa, która w tej chwili jest w Sejmie. Możliwość wprowadzenia tego rozporządzeniem wprowadziliśmy ustawą już jakiś czas temu – dodał rzecznik rządu. – Pan premier podjął wczoraj decyzję, aby przedłużyć zerowy VAT na żywność do końca roku, aby obniżyć presję inflacyjną. Wiemy, że w podstawowym koszyku zakupowym obywateli żywność stanowi ważną część – zakończył.

