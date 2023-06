Inflacja w czerwcu. Jest kolejny spadek

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał wstępny szacunek inflacji za czerwiec. Wyniosła ona 11,5 proc. Konsensus rynkowy wynosił 11,7 proc.

– W czerwcu 2023 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wg szybkiego szacunku wzrosły w porównaniu do czerwca 2022 r. o 11,5 proc. (wskaźnik cen 111,5), a w stosunku do maja 2023 r. pozostały na tym samym poziomie (wskaźnik cen 100,0) – czytamy w komunikacie GUS.

Przypomnijmy, że inflacja w maju wyniosła 13 proc., w kwietniu było to 14,7 proc., zaś w marcu 16,1 proc. Z kolei w lutym odnotowano rekordowe 18,4 proc.

Dzisiejsze dane pokazują, że mamy do czynienia z czwartym spadkiem z rzędu i inflacja nad Wisłą zbliża się do jednocyfrowego poziomu. Kiedy to nastąpi? Jak prognozował w niedawnej rozmowie z naszą redakcją ekonomista prof. Witold Orłowski, prawdopodobnie będzie to jesień.

– Przewiduję, że jesienią inflacja obniży się do 9-10 proc. Mówię to już teraz publicznie, aby prezes Narodowego Banku Polskiego nie twierdził później, że doszło do zaskakującego spadku do poziomu jednocyfrowego, którego nikt się nie spodziewał. Wszyscy, którzy się tą kwestią zajmują wiedzą, że tak będzie – mówił prof. Orłowski.

