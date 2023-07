Sejm pracuje nad 800+. Opozycja chce poprawek

Podczas czwartkowego posiedzenia posłowie zajęli się projektem ustawy podwyższającym kwotę świadczenia 500+ do 800 złotych. Ustawa została wcześniej pozytywnie zaopiniowana przez komisję. Projekt został ponownie skierowany do komisji w celu rozpatrzenia poprawek.

Dyskusja w Sejmie

Podczas dyskusji w Sejmie posłowie opozycji zwracali uwagę na to, że świadczenie 500+, reklamowane jako sposób na poprawę demografii, nie spełniło swojego zadania.

– Kiedy wprowadzaliście 500+ mówiliście, że dzięki temu programowi urodzi się 2022 roku 371 tys. dzieci. Urodziło się 305 tys. Zgadzamy się z tym programem, ale dzięki niemu nie rodzą się dzieci. 68 proc. Polek deklaruje, że nie chce mieć dzieci. Czy macie pomysł na demograficzną politykę demograficzną – powiedziała posłanka KO Marzena Okła-Drewnowicz. Złożyła jednocześnie poprawkę, zgodnie z którą podwyżka miałaby wejść w życie od 1 czerwca tego roku.

– Program 500+ był programem potrzebnym i trafionym. Ale był też cel pronatalistyczny, wymieniany przez was jako pierwszy. I tak w 2015 roku mieliśmy 400 tys. urodzeń. A w 2022 roku tylko 300 tys. urodzeń. Ten projekt nie spełnił oczekiwań – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz z Koalicji Polskiej. Złożył także poprawkę, która waloryzację świadczenia uzależnia od tego, czy w gospodarstwie domowym przynajmniej jedno z rodziców pracuje.

Komisja odrzuca poprawki

Podczas obrad komisji klub Lewicy zgłosił do projektu ustawy dwie poprawki. Pierwsza zakładała wprowadzenie stałej waloryzacji świadczenia o wskaźnik inflacji.

Druga miała przyspieszyć waloryzację programu i wprowadzić 800+ od sierpnia, a nie od stycznia przyszłego roku. Obie poprawki zostały zaopiniowane przez komisję negatywnie. Całość ustawy posłowie poparli.

Waloryzacja 500 Plus

Na początku czerwca Rada Ministrów opublikowała projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Jest to dokument, w ramach którego nastąpi waloryzacja świadczenia Rodzina 500+ do kwoty 800 zł. Ustawa została następnie przyjęta przez Rząd i skierowana do Sejmu.

Jak czytamy, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, które jest autorem projektu nowelizacji ustawy, rekomenduje rządowi wprowadzenie od 1 stycznia 2024 roku kwoty świadczenia w wysokości nie 500 zł, jak do tej pory, a 800 złotych.

500+. Nie będzie progu dochodowego

Podczas sesji Q&A z internautami premier Mateuszusz Morawiecki był pytany m.in. o wprowadzenie kryterium dochodowego w programie 500+.

– Ja osobiście jestem zwolennikiem tego, żeby były kryteria dochodowe, ale jestem często przekonywany, także przez panią minister Maląg, że brak tych kryteriów oznacza prostotę programu. Dlatego na razie w programie 500 Plus, ani w przyszłym 800 Plus, takich kryteriów nie planujemy – odpowiedział.

