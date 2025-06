Legendarna marka znów w Polsce. Dziś otwarcie sklepu w Warszawie

Punktualnie o godz. 10.00 w warszawskim centrum handlowym Westfield Arkadia marka GAP otworzyła dziś (20 czerwca) swój pierwszy oficjalny sklep stacjonarny w Polsce.

GAP to amerykańska marka odzieżowa. Jej placówki funkcjonowały w Polsce w latach 2012-2015. Następnie marka wycofała się z naszego kraju (powodem było wycofanie się firmy Empik Media & Fashion z dalszej dystrybucji marek modowych w Polsce) i prowadziła wyłącznie sprzedaż internetową. Po blisko 10-letniej nieobecności sieć uruchomiła jesienią zeszłego roku sklep w Designer Outlet Piaseczno, a na początku czerwca br. działalność rozpoczął sklep GAP w Outlet Factory Kraków.

GAP otwiera sklep w Warszawie. Będą zniżki

Jak podaje Gazeta.pl, sklep w Westfield Arkadia o powierzchni 300 metrów kwadratowych będzie oferował pełny asortyment GAP, w tym m.in. kolekcje dla dzieci i dorosłych, limitowane edycje oraz najnowsze trendy. Z okazji otwarcia klienci otrzymają 20 proc. zniżki na zakupy. Będą mieli możliwość zapoznać się m.in. z kultowymi dżinsami, bluzami z logo, szeroką gamą odzieży casualowej,

– Polska to dla nas kluczowy rynek, a Warszawa, ze względu na dużą liczbę mieszkańców i modowych konsumentów, ma strategiczne znaczenie. Oficjalny sklep w Warszawie to początek do pełnej ekspansji, która nas czeka – mówi Roman Puchala, Head of Business Development Poland.

Firma GAP została założona w 1969 roku. Pierwszy sklep tej marki został otwarty w San Francisco. W 1976 roku firma Gap weszła na giełdę z ofertą początkową 1,2 miliona akcji po 18 dolarów za akcję. W 1987 roku sieć po raz pierwszy rozwinęła się poza Stanami USA otwierając kilka sklepów w Londynie. Marka funkcjonuje w Europie Środkowej, poza Polską jej sklepy działają w Czechach, Słowacji, a także na Węgrzech.

Czytaj też:

Gigant ogłasza upadłość. Zamyka sklepy i zwalnia pracownikówCzytaj też:

Firmy szykują się na rekordowy sezon. Zatrudnienie wystrzeli w górę