Część Polaków zaszaleje w wakacje. Niektórzy wydadzą ponad 6 tys. zł

Trwa kolejny w tym roku długi weekend, tymczasem już za tydzień rozpoczną się tegoroczne wakacje. Jak wynika z raportu „Polaków portfel własny: wiosenne wyzwania 2025” Santander Consumer Banku, aż 61 proc. Polaków zamierza w tym roku wyjechać na dłuższy wakacyjny urlop, trwający co najmniej tydzień. Najczęściej decydujemy się na jeden taki wyjazd (36 proc.), ale są też osoby, które planują dwa (19 proc.) lub nawet trzy i więcej dłuższych wakacji (6 proc.). Dłuższego urlopu nie przewiduje co czwarty respondent (25 proc.), a 14 proc. nie podjęło jeszcze decyzji w tej sprawie.

Z badania wynika, że rośnie popularność samodzielnego organizowania wyjazdów. Blisko 50 proc. Polaków planuje wakacje na własną rękę – od transportu, przez noclegi, aż po lokalne atrakcje. Z biur podróży korzysta 20 proc. respondentów, a niemal tyle samo (19 proc.) zamierza spędzić urlop u rodziny lub znajomych, co często oznacza brak konieczności samodzielnego planowania.

Ile wydamy w tym roku na wakacje?

Ile zamieramy wydać na tegoroczny wypoczynek? 16 proc. szacuje budżet w przedziale od 1000 do 2000 zł za osobę, nieco mniej, bo 15 proc. od 2000 do 3000 zł., 11 proc. między 900 a 1000 zł, a 9 proc. deklaruje, że wyda nie więcej niż 900 zł. Mniej niż 10 proc. ankietowanych planuje wyższe wydatki: 9 proc. wyda od 3000 do 4000 zł, 5 proc. 4000-5000 zł, 4 proc. 5000-6000 zł. Wydatki powyżej 6000 zł szacuje tylko 7 proc. respondentów.

Twórcy badania sprawdzili również, jakie metody platności cieszą się największą popularnością w czasie wakacji. Przodują tradycyjne formy, czyli gotówka bądź karta płatnicza (po 31 proc.). Niewiele mniej, bo 27 proc. wskazało BLIK. Blisko co piąty badany korzysta z karty kredytowej (18 proc.).

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 02-10 kwietnia 2025 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków. Próba n = 1000.

