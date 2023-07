Stopy proc. zaczną spadać? Członek RPP nie ma dobrych wiadomości

Podczas piątkowej konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński poinformował, że Rada Polityki Pieniężnej oficjalnie zakończyła cykl podwyżek stóp procentowych. Dodał też, że jeśli spełnione zostaną pewne warunki, rozpoczną się powolne obniżki. Zdaniem prezesa, w sprzyjających okolicznościach mogłoby do tego dojść już we wrześniu. Emocje studzi jednak członek RPP Ludwik Kotecki. – Na dyskusję o obniżkach stóp procentowych we wrześniu czy październiku jest po prostu za wcześnie. Być może zobaczymy wtedy jednocyfrową inflację i oby tak się stało. Jeśli mamy jednak odbyć dyskusję o rozluźnieniu polityki pieniężnej, to potrzeba co najmniej kilku miesięcy potwierdzenia, że inflacja na jednocyfrowych poziomach to zjawisko trwałe – powiedział w wywiadzie dla Business Insidera.

Dłuższa doga do wyjścia z inflacji

Jak mówi Kotecki, decyzja o zbyt szybkiej obniżce stóp procentowych mogłaby wydłużyć proces wyjścia z kryzysu inflacyjnego. Inflacja co prawda spada, ale do celu jest jeszcze bardzo daleko.

– Projekcja inflacji pokazuje, że przy stopie 6,75 proc. inflacja nie schodzi do celu nawet w 2025 r. Jeżeli byśmy obniżyli stopy, to moment dojścia do celu inflacyjnego jeszcze nam się wydłuży, przesunie na 2026 r. albo jeszcze późniejszy termin. Ile kosztuje inflacja, odczuwamy już na własnej skórze. Wystarczy przypomnieć recesję konsumencką – powiedział w rozmowie z Business Insiderem członek RPP.

Wzrost PKB

Według najnowszej projekcji, przedstawionej podczas posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej, wzrost gospodarczy w 2023 roku będzie się wahał między recesją a niewielkim wzrostem i zmieści się w przedziale – 0,2 a + 1,3 proc.

Po zapoznaniu się z projekcją Rada podjęła decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. To już dziesiąta decyzja RPP o utrzymaniu stóp procentowych na tym samym poziomie (po raz ostatni stopy podniesiono 8 września zeszłego roku). Jak wspomniano, właśnie takiej decyzji oczekiwali eksperci. – Nie spodziewamy się zmian w polityce pieniężnej NBP w tym tygodniu – podkreślali przed dzisiejszą decyzją RPP ekonomiści ING.

