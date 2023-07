Pogłębiająca się dywergencja w polityce Fed-u oraz EBC

Kurs EUR/USD od ponad tygodnia nieprzestanie rośnie. Notowania znajdują się powyżej 1,12, to poziom nie widziany od lutego 2022 roku. Zmiany na wykresie obrazują, w jaki sposób rynek postrzega przyszłe działania Fed-u oraz EBC. Podczas gdy coraz mocniej do głosu dochodzą spekulacje o możliwym zakończeniu cyklu przez Fed na lipcowym posiedzeniu, EBC wciąż jest odbierany jako bank bardziej restrykcyjny. Potwierdził to wczorajszy protokół z ostatniego posiedzenia.

Inflacja w USA

Wczorajsze dane na temat dynamiki cen producentów w USA jedynie wpisały się w dezinflacyjny trend i dołożyły swoją cegiełkę w procesie deprecjacyjnym dolara. Wskaźnik PPI wzrósł mniej, niż oczekiwano, co jedynie wsparło głosy opowiadające się za zakończeniem procesu podwyżek stóp w USA. Eurodolar urósł powyżej 1,12 co oznacza, że passa wzrostowa trwa nieprzerwanie od ponad tygodnia. Dzisiejszy poranek przynosi kosmetyczną korektę.

Podczas gdy dane o inflacji w USA podsyciły debatę wśród uczestników rynku na temat rychłego końca podwyżek, protokół z czerwcowego posiedzenia EBC przypomniał, że sytuacja w strefie euro nie jest jeszcze tak komfortowa, jak w Stanach Zjednoczonych. Uporczywa inflacja nadal budzi poważne obawy EBC. Na ostatnim posiedzeniu pojawiła się nawet pewna preferencja dla większego skoku stóp o 50 pb.

Inflacja w strefie euro

Jak już wiemy, inflacja w strefie euro okazała się dość uparta również w czerwcu. To efekty specjalne zapobiegły spadkowi wskaźnika bazowego. Rozwój sytuacji inflacyjnej w USA jest bardziej przekonujący, podczas gdy nie ma powodu, aby EBC wykazywał mniejsze zaniepokojenie.

W rezultacie rynek nadal zakłada jeszcze kilka podwyżek stóp przez EBC. Pierwsze obniżki kosztu pieniądza przez europejski bank są wyceniane bardzo ostrożnie, inaczej jest w przypadku Fed-u, gdzie szansa na pierwszy ruch w dół jeszcze w tym roku w ostatnim czasie ponownie wzrosła.

