Koniec ze „śmieciówkami”? Unia szykuje nowe przepisy

W Polsce na umowach zlecenia i b2b pracuje łącznie 2,5 mln osób. Jak podaje „Dziennik Gazeta Prawna”, jeśli unijne przepisy o domniemaniu zatrudnienia wejdą w życie, wszyscy będą musieli zostać zatrudnieni w ramach umów o pracę.

Kurierzy na etacie

Projekt unijnej dyrektywy o poprawie warunków zatrudnienia za pośrednictwem platform internetowych mają wpłynąć przede wszystkim na sytuację osób pracujących jako dostawcy jedzenia, kurierzy czy kierowcy dla firm takich jak Uber, Wolt czy Glovo.

Nowe przepisy projektowane są pod konkretne grupy zawodowe, ale zdaniem ekspertów będą musiały objąć całą gospodarkę. Rozpowszechnioną formą zatrudnienia w wielu innych branżach są umowy cywilnoprawne, tzw. „śmieciówki”, czy kontrakty b2b, w której pracownik jest jednocześnie przedsiębiorcą, świadczącym usługi na rzecz firmy.

Równość na rynku pracy

- Przewidziane w dyrektywie domniemanie istnienia stosunku pracy wykonawców platformowych będzie musiało zostać rozciągnięte na wszystkie sektory gospodarki. Inaczej do prowadzi to do nierównego traktowania przedsiębiorców prowadzących podobną działalność w zależności od tego, czy zostaną uznani za platformę cyfrową, czy też nie – komentuje w rozmowie z DGP Tomasz Duraj, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia na Wydziale Prawa i Administracji UŁ.

Według dziennika w Brukseli istnieje presja na jak najszybsze wprowadzenie nowej regulacji, tak, aby zdążyć z nią do końca bieżącego roku. Nie wiadomo jeszcze ile czasu będą miały państwa wspólnoty na dostosowanie się do nowych wytycznych.

Bat na „śmieciówki". Państwowa Inspekcja Pracy może dostać przełomowe uprawnienia

