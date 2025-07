Polacy o flagowym pomyśle rządu Tuska. Ta grupa liczy na pozytywne zmiany

Rząd skierował do Sejmu blisko 70 projektów ustaw, które mają realizować celu upraszczanie prowadzenia biznesu i załatwiania spraw urzędowych przez przedsiębiorców i pozostałych obywateli. Wiele z tych projektów odpowiada na ok. 500 propozycji deregulacyjnych skierowanych do rządu przez zespół Rafała Brzoski.

Polacy o deregulacji

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS dla „Rzeczpospolitej", ponad 70 proc. Polaków wie o akcji deregulacyjnej przeprowadzanej przez rząd. Pytani o skutki tych działań, jedna trzecia ankietowanych (32,5 proc.) spodziewa się usprawnienia działania państwa. O utrudnieniu funkcjonowania państwa mówi niemal 16 proc. respondentów. Co piąty badany (20,1 proc.) uważa natomiast, że zmiany będą dla struktur państwowych obojętne. 31,6 proc. uczestników badania nie ma zdania w tej sprawie.

Gazeta zwraca uwagę, że większe przekonanie o pozytywnych skutkach deregulacji wyrażają respondenci, którzy właściwie rozumieją pojęcie „deregulacji" (o tym, że chodzi o redukcję biurokracji i zmniejszenie oddziaływania państwa na rynek mówiło nieco ponad 50 proc. ankietowanych). Aż 51,4 proc. osób z tej grupy uważa, że deregulacja usprawni działanie państwa, a tylko 11,8 proc. twierdzi, że utrudni. 28,2 proc. badanych nie spodziewa się ani dobrych, ani złych konsekwencji zmian, a 8,6 proc. nie ma w tej kwestii opinii.

Rzecznik rządu komentuje

Poglądy Polaków na deregulację znacznie się różnią się w zależności od poglądów politycznych. Usprawienia działania państwa spodziewa się 54 proc. badanych, którzy popierają obecną koalicję. Wśród wyborców partii opozycyjnych taki pogląd wyraził jedynie co dziesiąty respondent.

– Przygotowaliśmy 134 zmiany służące deregulacji, ale przed nami jeszcze sporo pracy. Postaramy się jak najszerzej informować o wszystkich tych zmianach upraszczających procedury zarówno dla przedsiębiorców, jak i zwykłych obywateli – tak wyniki sondażu komentuje dla „Rzeczpospolitej" rzecznik rządu Adam Szłapka.

Badanie IBRiS zostało przeprowadzone w dniach 11-12 lipca 2025 r. na próbie 1071 osób.

