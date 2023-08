Agencja Fitch obniża ocenę USA. „Trwały spadek standardów zarządzania”

Polityczno-gospodarczy pat w USA, do którego doprowadziło brak porozumienia między administracją rządową a Kongresem, ma swoje konsekwencje. Agencja Fitch zmniejszyła rating USA.

Rating USA w dół

Agencja ratingowa Fitch obniżyła rating obsługi długu publicznego Stanów Zjednoczonych z najwyższego poziomu AAA do AA+. Zdaniem ekspertów, głównym powodem był niepokojący „stały spadek standardów zarządzania”.

Szczególnie niepokojący dla agencji jest stan amerykańskich finansów. Oceniający zwrócili uwagę na pogorszenie się warunków fiskalnych państwa i zwiększenie zadłużenia. „W ocenie Fitcha, następuje stopniowe pogorszenie się standardów zarządzania w ciągu ostatnich 20 lat, w tym w kwestiach fiskalnych i zadłużeniowych, pomimo czerwcowej ponadpartyjnej zgody na zawieszenie limitu długu do stycznia 2025 roku” – czytamy w stanowisku agencji.

USA były na granicy bankructwa

Na negatywną ocenę agencji duży wpływ miała także sytuacja, która trwała w USA przez ponad pół roku.19 stycznia przekroczony został dozwolony prawnie limit zadłużenia, po którym niemożliwe było dalsze pozyskiwanie funduszy za pomocą instrumentów dłużnych. Kwota, o której mowa, to 31,4 biliona dolarów, czyli około 120 proc. rocznych przychodów do budżetu USA.

Rozpoczęło to trwające aż do czerwca próby przegłosowania przez Kongres rozwiązań prawnych, pozwalających na zwiększenie długu, które nie przynosiły rezultatów. Finalnie do sprawy musiał włączyć się osobiście prezydent Joe Biden. W końcu, po trudnych negocjacjach osiągnięto ponadpartyjne porozumienie.

Pat polityczny dotyczący deficytu budżetowego negatywnie wpłynął jednak na postrzeganie administracji nie tylko przez inwestorów, ale także przez agencję ratingową.

