Rodzice nie czekają. Złożono wnioski o 300 zł wyprawki szkolnej dla ponad 3,3 mln dzieci

Program „Dobry Start”, znany również pod nazwą 300 plus uruchomiono latem 2018 roku. W ramach programu, o środki w kwocie 300 zł na wyprawkę szkolną mogą ubiegać się rodzice lub opiekunowie ucznia:

w wieku do 20 lat,

w wieku do 24 lat – w przypadku ucznia z niepełnosprawnością.

Wnioski o 300+ można składać tylko przez internet

Wnioski w ramach programu „Dobry Start” na nadchodzący rok szkolny można składać od 1 lipca do 30 listopada 2023 roku.

W 2022 roku na 300 zł jednorazowego świadczenia socjalnego mogło liczyć 4,4 mln uczniów.

Podobnie jak w dwóch poprzednich latach, wnioski o „wyprawkę szkolną” można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem:

Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – każdy z wnioskodawców,

systemu bankowości elektronicznej – wyłącznie rodzic dziecka,

portalu [email protected] – każdy z wnioskodawców.

Minister rodziny Marlena Maląg poinformowała, że od 1 lipca, kiedy ruszył nabór wniosków, złożono wnioski dla ponad 3,3 mln dzieci. Świadczenie dla ponad 2,4 mln dzieci już wypłacono.

800+ z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy, która zwiększa świadczenie 500 plus do 800 złotych. Wyższa kwota będzie wypłacana od 1 stycznia przyszłego roku.

– Zawsze uważam, ze do 500+ trzeba sięgać pamięcią, bo to zmiana spojrzenia na rodzinę. Do tej pory do rodzin trafiło 230 mld zł, to konkretne wsparcie. To nie wydatek, a inwestycja. To najlepiej zainwestowane pieniądze – powiedziała także. Przypomniała, że program ewoluował, bo w pierwszych latach (2016-2019) pieniądze wypłacano na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie. Dopiero później objęto nim wszystkie dzieci do 18 roku życia.

