Kolejny kraj tnie stopy proc. Szuka sposobu na rozpędzenie gospodarki

Ludowy Bank Chin obniżył swoją roczną stopę średnioterminowej pożyczki o 15 punktów bazowych do 2,5 proc., co jest najgłębszą obniżką od 2020 roku. Stopa procentowa – odnosząca się do kredytów dla instytucji finansowych – została obniżona w czerwcu o 10 punktów bazowych i jest obecnie na najniższym poziomie od czasu jej wprowadzenia w 2014 r. Bank centralny obniżył również krótkoterminową stopę procentową o 10 punktów bazowych.

Fatalne dane z Chin

We wtorek Chiny opublikowały kolejną rundę rozczarowujących danych gospodarczych. Sprzedaż detaliczna – wskaźnik konsumpcji – wzrosła w lipcu o 2,5% w skali roku, przekraczając cel 4,5 proc. według analityków ankietowanych przez Reuters. Eksport w lipcu wyniósł 2,016 bilionów juanów, czyli prawie 278 miliardów dolarów, co oznacza spadek o 9,2 proc.

Co jeszcze bardziej zaskakujące, Chiny pominęły jakąkolwiek wzmiankę o statystykach dotyczących bezrobocia wśród młodzieży w swoim lipcowym raporcie. Bezrobocie wśród młodzieży wzrosło do rekordowego poziomu 21,3 proc. w drugim kwartale 2023 r.

Chiny nie ujawnią danych

Rzecznik chińskiego biura statystycznego powiedział Bloombergowi, że stopa bezrobocia wśród młodzieży nie zostanie ujawniona od sierpnia, dopóki metody badań nie zostaną ulepszone.

W tym samym wtorkowym komunikacie chińskie biuro statystyczne stwierdziło, że popyt krajowy pozostaje niewystarczający, a podstawy ożywienia gospodarczego wymagają dalszej konsolidacji.

„Musimy zintensyfikować rolę polityki makroekonomicznej w regulowaniu gospodarki i podjąć solidne wysiłki w celu zwiększenia popytu wewnętrznego, wzmocnienia zaufania i zapobiegania zagrożeniom” – stwierdziło biuro.

