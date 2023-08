Kurs rubla gwałtownie wzrósł. Rozpaczliwe ruchy władz pomogły

Rubel wzrósł o około 5 proc., oscylując wokół 94 za dolara, po tym, jak prezydent Władimir Putin zaplanował rozmowy w sprawie potencjalnej kontroli kapitału. Według Financial Times, że Putin miał wysłuchać w środę propozycji ministerstwa finansów, które obejmują zmuszenie eksporterów do sprzedaży do 80 proc. ich dochodów w walutach obcych, ograniczenie swapów walutowych i ograniczenie ilości eksporterów walut obcych, którzy mogą wyprowadzić się z Rosji.

Rozpaczliwe ruchy Kremla

Jak podaje Financial Times, inne propozycje obejmują zakaz wypłacania dywidend i udzielania pożyczek za granicą, nawet rzekomo „przyjaznym” krajom, oraz koniec subsydiowania importu.

Według Bloomberga spotkanie to miało nastąpić po wcześniejszym, podczas którego przedstawiciele Kremla spotkali się z eksporterami, aby omówić przywrócenie wymogu sprzedaży dochodów z wymiany walut przez firmy.

Miało to miejsce, zanim bank centralny podniósł we wtorek główną stopę procentową z 8,5 proc. do 12 proc. Podwyżka nastąpiła podczas nadzwyczajnej sesji, po tym, jak rubel spadł w poniedziałek do poziomu 102 za dolara.

Rubel szoruje po dnie

Rubel jest jedną z najgorzej radzących sobie walut na świecie iw tym roku stracił około 23 proc. w stosunku do dolara.

Po tym, jak Putin rozpoczął wojnę z Ukrainą, Moskwa znalazła się pod sankcjami, które odizolowały ją od globalnego systemu finansowego. Władze Kremla próbowały wprowadzić nadzwyczajną kontrolę kapitału, a także gwałtownych podwyżek stóp procentowych, aby ustabilizować walutę.

Podczas gdy rubel początkowo odbił się i ustabilizował kurs, w ostatnich miesiącach ponownie zaczął spadać, ponieważ ogólna kondycja rosyjskiej gospodarki się pogarsza, dochody z eksportu słabną, a wydatki na wojsko rosną.

Czytaj też:

Apple zaskakuje. Nowego iPhone’a wyprodukują sojusznicy PutinaCzytaj też:

Rosja. Więźniowie ratują gospodarkę