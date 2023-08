Rynki czekają na dane. Mieszane wyniki na giełdach

Wtorek przyniósł mieszane wyniki indeksów z amerykańskiej giełdy. Technologiczny indeks Nasdaq Composite zdołał zyskać 0,1 proc. Pozostałe benchmarki SP500 oraz Dow Jones zniżkowały odpowiednio: 0,3 proc. oraz 0,5 proc. W Europie sesja była nieco bardzie udana. Popularny DAX urósł o 0,7 proc. a dziś rano ponownie jest nad kreską 0,45 proc. Dolar dynamicznie wczoraj zyskiwał a główna para walutowa spadła z poziomu 1,0920 do 1,0840 po czym dziś rano odbija do 1,0870. Do pułapu 5,05 proc. urosły rentowności 2-letnich obligacji USA.

Dane o przemyśle

Dziś rano uwaga będzie skupiona na danych PMI z Europy oraz USA choć oczywiście uczestnicy rynku w głównej mierze czekają na piątkowe wystąpienie Jerome Powella na sympozjum w Jackson Hole. Indeks menedżerów ds. zakupów w przemyśle dla krajów europejskich od miesięcy znajduje się znacznie poniżej poziomu ekspansji i może dalej spadać. Indeks usług nieco rozjaśnia ten ponury obraz, ponieważ w lipcu nadal znajdował się powyżej poziomu 50 pkt, ale prawdopodobnie również ulegnie dalszemu osłabieniu.

Dane są o tyle interesujące, że dotyczą sierpnia i są pierwszym, szacunkowym odczytem. Dla Francji sytuacja w przemyśle uległa lekkiej poprawie, usługi natomiast pogorszyły się. W Niemczech ten pierwszy wskaźnik pokazał odbicie do 39,1 pkt. co jest wciąż mało optymistyczne. Ten dotyczący usług spadł do 47,3 pkt. – pierwszy raz poniżej granicznego poziomu od wielu miesięcy.

Kursy walut

Widoczna jest zdecydowana reakcja na euro. Wspólna waluta traci na skutek publikacji danych. Tym razem widoczna jest ewidentna słabość usług. Kurs głównej pary walutowej spadł do 1,0810 i jeśli liczby dla całej strefy euro potwierdzą ten obraz, wówczas przełamanie okrągłej bariery 1,08 wydaje się być nieuniknione.

Słabe dane wywierają presją na wspólną walutę, ponieważ narastają spekulacje, że EBC w związku z pogarszającą się sytuacja gospodarczą wykona mniej podwyżek do końca cyklu. Rynek może również zakładać, że schłodzenie koniunktury mocniejsze niż zakładano zmusi EBC do wcześniejszego startu obniżek kosztu pieniądza. Dużo wniosą zapewne nowe dane o inflacji za sierpień, które zostaną podane w następny czwartek.

