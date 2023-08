Od września uczniowie będą uczyć się o biznesie. Co znajdziemy w podręczniku?

Pół miliona uczniów we wrześniu rozpocznie naukę nowego pod nawzą przedmiotu biznes i zarządzanie. Minister Przemysław Czarnek zapewnia, że będzie to „nowość na skalę dotąd niespotykaną”, a serwis money.pl wertuje podręcznik do przedmiotu, który w założeniu ma nauczyć młodych ludzi przedsiębiorczości.

„Koncepcja przedmiotu kładzie nacisk na pracę w grupach, rozwijanie kompetencji uczniów z zakresu finansów osobistych oraz analizę case studies. Dzięki nim uczniowie rozwiną kompetencje 4K – kooperację, komunikację, kreatywność i krytyczne myślenie” – przekazało MEiN. Biznes i zarządzanie. Co zawiera podręcznik? Wydawnictwa miały niewiele czasu na przygotowanie podręcznika. Do sprzedaży trafiły dwie książki: Nowej Ery i WSiP. Redaktor money.pl dostała podręcznik drugiego ze wskazanych wydawnictw. Jego autorką jest Ewa Kawczyńska-Kiełbasa. Z notki biograficznej dowiadujemy się, że jest absolwentką studiów magisterskich i podyplomowych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, wcześniej napisała podręczniki do nauki zawodu. Podręcznik zawiera trzy rozdziały. W pierwszym – zatytułowanym „Osoba przedsiębiorcza we współczesnym świecie” – opisano postawy i kompetencje związane z przedsiębiorczością. W drugim – „Zarządzanie projektami” – omówiono specyfikę projektu, technikę SMART, a w części rozszerzonej – design thinking, kamienie milowe czy krytyczną analizę prac projektowych. Ostatni rozdział to „Gospodarka rynkowa”. Uczniowie przeczytają w nim o rodzajach rynku, popycie i podaży, prawach konsumenta, budżecie państwa i jednostek terytorialnych oraz patriotyzmie ekonomicznym. Dziennikarka money.pl zwróciła uwagę, że podręcznik nie realizuje wszystkich wytycznych z podstawy programowej. Uczniowie „nie otrzymają wiedzy na temat przygotowania CV lub przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej”, choć takie treści powinny się w podręczniku znaleźć. Czytaj też:

