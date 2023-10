Goldman Sachs pozywa Malezję. Chodzi o wielomiliardowy skandal

„Dziś złożyliśmy wniosek o arbitraż przeciwko rządowi Malezji w związku z naruszeniem jego obowiązków w zakresie odpowiedniego kredytowania aktywów w ramach gwarancji udzielonej przez Goldman Sachs w naszej ugodzie oraz odzyskiwania innych aktywów” – powiedział agencji Reuters rzecznik banku.

Pozew wpłynął niecałe dwa miesiące po tym, jak premier Malezji, Anwar Ibrahim zagroził pozwaniem Goldmana do sądu. Obie strony nie są zgodne w sprawie ugody do 2020 r., w której Goldman Sachs zgodził się zapłacić 3,9 miliarda dolarów w celu rozstrzygnięcia śledztwa karnego Malezji w sprawie jej roli w aferze korupcyjnej 1MDB.

Goldman jest również zobowiązany do dokonania jednorazowej płatności w wysokości 250 mln dolarów, jeśli rząd Malezji nie otrzyma co najmniej 500 mln dolarów aktywów i wpływów do sierpnia 2022 r. – poinformował bank w złożonym wcześniej w tym roku wniosku regulacyjnym.

Afera 1MDB

Władze Malezji i USA oszacowały, że z państwowego funduszu majątkowego 1MDB skradziono 4,5 miliarda dolarów w ramach skomplikowanego planu, który objął cały świat i dotyczył urzędników wysokiego szczebla funduszu w tym także byłego premiera Malezji Najiba Razaka, personelu Goldmana i innych urzędników państwowych..

Jak twierdzi malezyjska prokuratura, Goldman Sachs pomógł funduszowi 1MDB zebrać 6,5 miliarda dolarów ze sprzedaży obligacji i zarobił 600 milionów dolarów na opłatach. Stany Zjednoczone zwracają środki odzyskane z zajętych aktywów, które rzekomo kupiono za skradzione pieniądze z 1MDB.

