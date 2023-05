Chiny wracają do gry po pandemii. Eksport wzrósł kolejny miesiąc z rzędu

Chińska gospodarka odbija się na dobre po pandemicznych lockdownach. To właśnie ten kraj, który jeszcze kilka lat temu był główną fabryką Zachodu, odczuł skutki COVID-19 najmocniej.

Chiny wracają na prostą

Z najnowszych danych, które napłynęły z chińskiej gospodarki wynika, że państwo wraca tory sprzed pandemii. W kwietniu eksport wyrażany w dolarach amerykańskich wzrósł o 8,5 proc. w ujęciu rocznym. To drugi miesiąc z rzędu, gdy ten wskaźnik rośnie, co może już wskazywać na początek trendu.

Co ciekawe, poziom wzrostu eksportu jest wyższy od tego, co przewidywali ekonomiści. Konsensus rynkowy w tej sprawie wskazywał 8 proc. Już po ogłoszeniu danych dot. eksportu zapytano ich także o przewidywania dotyczące inflacji. Zdaniem ekspertów będzie ona spowalniała do poziomu zaledwie 0,3 proc. rok do roku.

Eksport rośnie, import spada

Z danych opublikowanych przez Pekin wynika także, że zmiana w wymianie handlowej jest dużo wyższa. Nie tylko o 8,5 proc. wzrósł eksport, ale jednocześnie import towarów do Chin spadł o 7,9 proc. Tutaj zmiana względem przewidywań jest jeszcze większa. Ekonomiści pytani przez Reutersa twierdzili bowiem, że import pozostanie niezmienny.

Bilans wymiany handlowej Chin w kwietniu wyniósł więc aż 90,21 miliarda dolarów. Miesiąc wcześniej było to 88,2 miliarda dolarów.

Ekonomiści Goldman Sachs twierdzą jednak, że mimo lepszych niż przed miesiącem danych, Chiny są już poza szczytem swojego wychodzenia z kryzysu. Ich zdaniem teraz gospodarka Państwa Środka będzie przyspieszała już wolniej. Obecne odczyty są spowodowane niedawną rezygnacją z rezygnacją rządu z polityki „zero-covid”, czyli mrożenia działania chińskiego przemysłu. W oczywisty sposób przekładało się to także na wymianę handlową.

