Handel podwyższonego ryzyka. Liczba kradzieży rośnie lawinowo

Do końca września 2023 r. liczba odnotowanych przez służby przestępstw kradzieży w sklepach wyniosła 33 tys. – wynika z danych policyjnych, do których dotarła „Rzeczpospolita”.

Szczególnie szybko rośnie liczba wykroczeń

To nie wyczerpuje problemu. Kradzież towarów do 500 zł nie jest przestępstwem, a wykroczeniem. A takich w policyjnych kartotekach przybyło w ciągu roku 204 tys. Wykroczeń przybędzie, bo w październikuw górę poszedł dolny limit – o przestępstwie możemy mówić dopiero przy przywłaszczeniu o wartości 800 zł.

Trend jest jednak stały. W 2022 r. liczba przestępstw kradzieży w sklepach wzrosła aż o 31,1 proc. w ujęciu rocznym, do ponad 32,7 tys. – wynika z danych Komendy Głównej Policji, które na początku roku podała „Rzeczpospolita”. Liczba wykroczeń związanych z kradzieżami sklepowymi wzrosła o 21,5 proc., do 234,3 tys.

Bieda-kradzieże to nowe zjawisko

Do kieszeni złodziei trafiają najczęściej kosmetyki, drobna elektronika, alkohole. Niepokojącym zjawiskiem są natomiast kradzieże podstawowych produktów żywnościowych: pieczywa, owoców, nabiału. O ile za wynoszeniem z drogerii kosmetyków stoją najczęściej zorganizowane grupy (niekoniecznie profesjonaliści – czasem to troje nastolatków, z których dwoje stoi na czatach, a trzeci chowa flakon do plecaka), to do kradzieży jedzenia dochodzi przy okazji większych zakupów, a motywacją nie jest chęć zarobienia na późniejszej odsprzedaży, ale głód i niemożność zrobienia potrzebnych zakupów.

– Ludzie mniej kupują przez wszechobecną drożyznę, a do tego dochodzi jeszcze zjawisko, jak my to nazywamy, „bieda-kradzieży”. To pokazuje, że pauperyzacja społeczeństwa jest odczuwalna – mówiła kilka miesięcy temu Renata Juszkiewicz, szefowa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.

Kradzieżom sklepowym sprzyjają kasy samoobsługowe. Wprawdzie sklepy mają sposoby, by kontrolować proces płacenia, ale wielu klientom i tak udaje się skasować droższy produkt jako tańszy (np. chleb z ziarnem nabijają jako najtańszy baltonowski) albo przeklejają kody kreskowe.

Kilka miesięcy temu lokalne media przekazały apel policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach o zachowanie koncentracji aż do momentu opuszczenia sklepu. Sklepy kilku sieci zgłaszały kradzieże, do których doszło po tym, jak klienci zeskanowali kody kreskowe, przyłożyli kartę i w poczuciu wykonanego obowiązku skapowali zakupy i wyszli ze sklepu. Nie zauważali, że terminal prosi ich o wpisanie PIN-u. Przy drobnych zakupach rzadko jesteśmy proszeni o wpisanie kodu, więc można o nim zapomnieć.

Niedokończona płatność również kwalifikuje się jako kradzież.

