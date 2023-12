Zerowy VAT na żywność. Premier Morawiecki podjął decyzję

Zerowy VAT na żywność zostanie przedłużony na 2024 rok. Stanie się tak jednak nie na mocy ustawy, a rozporządzenia rządu, który prawdopodobnie nie otrzyma wotum zaufania w poniedziałek 11 grudnia. Pierwotnie tarcza antyinflacyjna miała obowiązywać do końca 2023 roku. Wygląda na to, że może być inaczej.

– Około trzy tygodnie temu złożyliśmy do Sejmu trzy bardzo ważne projekty, o które Polacy na pewno się troszczą, myślę, aby wiedzieli, co się z nimi dzieje. To wakacje kredytowe, tarcza energetyczna i zerowa VAT na żywność – powiedział z mównicy sejmowej premier Mateusz Morawiecki.

Zerowy VAT na żywność przedłużony

Premier zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu zamierza podpisać rozporządzenie, które przedłuży zerową stawkę VAT na większość produktów spożywczych także na 2024 roku.

– Grupa posłów PiS zaproponowała przedłużenie zerowego VAT-u na żywność. Usłyszeliśmy w tej izbie, że jeśli faktycznie chcielibyśmy to zrobić, to wprowadzilibyśmy rozporządzenie. Jako że widzę, że chcecie, aby żywność była droższa, aby ta ustawa zaproponowana przez PiS nie przeszła, to zdecydowałem o tym, że jutro bądź pojutrze podpiszę rozporządzenie przedłużające zerowy VAT na żywność – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Na deklaracje premiera postanowił odpowiedzieć marszałek Sejmu Szymon Hołownia, do którego premier Mateusz Morawiecki skierował kilka uwag w swoim przemówieniu.

– Bardzo się cieszę, długo mówiliście, że się nie da przedłużyć zerowego VAT-u na żywność, a jednak się da – odparł marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Warto przypomnieć, że rząd Zjednoczonej Prawicy w budżecie na 2024 r. nie uwzględnił środków na przedłużenie zerowej stawki VAT na większość produktów spożywczych. Zapisano tam stawkę na poziomie 5 proc.

