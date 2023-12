Kolejna polityczna nominacja. Wiceminister dostał nową posadę

Premier Mateusz Morawiecki, na wniosek przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Jacka Jastrzębskiego, powołał z dniem 8 grudnia Sebastiana Skuzę na stanowisko zastępcy przewodniczącego KNF, podał UKNF.

Sebastian Skuza w KNF

Były wiceminister będzie odpowiedzialny za nadzór nad rynkiem kapitałowym oraz za pracę Pionu Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym UKNF. Wcześniej, z dniem 7 grudnia br., z funkcji zastępcy przewodniczącego KNF rezygnację złożył Rafał Mikusiński, czytamy w komunikacie.

Kariera w dwóch ministerstwach

Skuza w latach 2017-2020 był podsekretarzemstanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiedzialnym m.in. za finanse oraz audyt i kontrolę. Od 2020 roku, do czasu objęcia funkcji zastępcy przewodniczącego KNF, pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialnego m.in. za obszar budżetowy, procesy zarządzania długiem Skarbu Państwa, budżet środków europejskich i finansowanie jednostek samorządu terytorialnego. Od 2021 roku pełnił funkcję Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Pod koniec listopada na kolejną kadencję został powołany przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski. „Jacek Jastrzębski został powołany w piątek na stanowisko Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego na kolejną kadencję. Po raz pierwszy w 17-letniej historii KNF ta sama osoba otrzymała możliwość kontynuowania misji na tym stanowisku” – napisał wtedy rzecznik prasowy UKNF.

Artur Soboń w NBP

Dzień wcześniej prezydent Andrzej Duda powołał do zarządu Narodowego Banku Polskiego drugiego z wiceministrów finansów Artura Sobonia. Jego kadencja będzie trwała sześć lat. Soboń nazywany był człowiekiem Morawieckiego do zadań specjalnych. To on odpowiadał przed laty za start programu Mieszkanie Plus, następnie brał czynny udział w negocjacjach dotyczących umowy społecznej z górnikami, a następnie został wysłany do Ministerstwa Finansów, aby naprawić zamieszanie wywołane Polskim Ładem. Stanowisko w państwowej agencji otrzymał także wiceminister Piotr Patkowski.

