Patkowski pożegnał się z resortem finansów. Może objąć ważny urząd

Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego Marcin Obroniecki poinformował dziś na portalu LinkedIn, że po prawie czterech latach żegna się ze stanowiskiem prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

– Szanowni Państwo, po blisko 4 latach przestałem pełnić funkcję Prezesa Polish Agency for Audit Oversight (Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego – red.). Wspólnie z najwspanialszymi na świecie współpracownikami udało się stworzyć silną instytucję, twardo stojącą na straży interesu publicznego. Teraz czas na nowe zadania i wyzwania — jeżeli ktoś o czymś wie, lub o czymś słyszał — proszę o sygnał!" — napisał Obroniecki (pisownia oryginalna).

Patkowski na czele PANA?

Jak zauważa serwis Business Insider Polska, kadencja Obronieckiego na fotelu prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego miała zakończyć się w marcu przyszłego roku, zaś odwołanie jest możliwe po spełnieniu konkretnych przesłanek z ustawy lub rezygnacji. Ministerstwo Finansów nie odpowiedziało na pytania portalu w tej sprawie.Szefa nadzoru audytowego powołuje i odwołuje minister finansów. Jest to stanowisko kadencyjne, więc jeśli obecnemu szefowi resortu finansów z nadania PiS uda się wskazać nowego prezesa, wówczas będzie on pełnił tę funkcję do 2027 roku.

– W kręgach rządowych krążą informacje, że nowym prezesem PANA zostanie były wiceminister finansów Piotr Patkowski – podaje Business Insider Polska powołując się na źródło zbliżone do Ministerstwa Finansów.

Z informacji portalu wynika, że Patkowski „po cichu" pożegnał się ze stanowiskiem wiceministra finansów w zeszłym tygodniu. Informacje na jego temat zniknęły już ze strony internetowej ministerstwa, nie ma go wśród członków kierownictwa resortu.

Wiceministrem finansów i Głównym Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych Patkowski był od połowy kwietnia 2020 roku. Nadzorował jedne z kluczowych departamentów w ministerstwie: polityki makroekonomicznej i rozwoju rynku finansowego. Wcześniej był m.in. w gabinecie politycznym Mateusza Morawieckiego, gdy ten sprawował urząd wicepremiera, ministra rozwoju i finansów. Następnie był jego doradcą, gdy ten został premierem. Patkowski pełnił też funkcję dyrektora Departamentu Oceny Skutków Regulacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jeśli minister finansów Magdalena Rzeczkowska zdecyduje się na powołanie Patkowskiego na szefa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, kluczowe będzie czy wypełnia on wymogi ustawowe.

— Już na pierwszy rzut oka widać, że może nie spełniać kluczowego wymogu — chodzi o posiadany „autorytet, wiedzę oraz doświadczenie w zakresie sprawowania nadzoru nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta, które dają rękojmię prawidłowego wykonywania zadań" — cytuje konkretny przepis informator portalu, choć przyznaje, że dotychczasowy prezes również nie miał takiego doświadczenia.

