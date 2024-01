Będzie rozbudowa DK74 w woj. lubelskim. Jest zielone światło wojewody

Do standardów drogi klasy drogi głównej ruchu przyspieszonego dostosujemy odcinek o długości 13,7 km. Jezdnia zostanie poszerzona, a oba pasy ruchu będą miały po 3,5 metra. Ułożona będzie nowa nawierzchnia, a jej konstrukcja wzmocniona i dostosowana do przenoszenia obciążeń 11,5 t/oś – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Przebudowane zostaną również skrzyżowania i wybudowane rondo u zbiegu DK74 z drogą powiatową, prowadzącą w kierunku Horodła. Powstaną też ciągi pieszo-rowerowe, bezpieczne i oświetlone przejścia dla pieszych oraz zatoki autobusowe.

Zmiany na DK74

To kolejna inwestycja realizowana na szlaku między drogą ekspresową S19 w Janowie Lubelskim, planowaną S17 w okolicach Zamościa, a przejściem granicznym w Zosinie.

Obecnie trwa budowa obwodnicy Dzwoli wraz rozbudową DK74 od końca przyszłej obwodnicy Janowa Lubelskiego do Frampola (w sumie 12 km). Rozpoczęły się też prace przygotowawcze związane z rozbudową DK74 między Gorajcem a Szczebrzeszynem.

„W ubiegłych latach zbudowaliśmy obwodnice Frampola i Hrubieszowa, a także przebudowaliśmy trasę między Frampolem a Gorajcem oraz kilka odcinków na wschód od Zamościa. W I kwartale tego roku złożymy wniosek do Wojewody Lubelskiego o wydanie decyzji ZRID dla budowy obwodnicy Gorajca. Na etapie przygotowania są z kolei obwodnice Janowa Lubelskiego, Szczebrzeszyna i Zamościa (łącznie ok. 33 km). W sumie, między Janowem Lubelskim a Zamościem, powstanie ponad 60 km nowych lub zmodernizowanych odcinków drogi krajowej nr 74. W planach mamy także dalszą rozbudowę DK74 od Zamościa do Zosina o łącznej długości ok. 37 km” – czytamy w komunikacie.

