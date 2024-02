Miotła kadrowa dalej działa w ZUS. Zmiany w radzie nadzorczej, bez rozstrzygnięcia na stanowisku prezesa

Informacje o odwołaniu potwierdził Łukasz Hardt we wpisie na portalu X.

„Premier Donald Tusk odwołał mnie z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej ZUS. Bardzo dziękuję za współpracę pozostałym członkom Rady, Pani prezes prof. Gertrudzie Uścińskiej i całemu zarządowi” – napisał.

Dodał, że „ZUS przeszedł w ostatnich latach udaną transformację i jest jedną z najnowocześniejszych instytucji publicznych, sprawdzoną w działaniu, również w pandemii”.

Gertruda Uścińska odwołana ze stanowiska prezes ZUS. Kiedy następca?

Profesor Gertruda Uścińska została odwołana ze stanowiska prezesa ZUS na początku stycznia, ale pomimo upływu pięciu tygodni wciąż nie wiadomo, kto ją zastąpi. Może tak być dlatego, że wybór nowego prezesa ZUS to element szerszej rozgrywki między Koalicją Obywatelską a Lewicą. Kilka dni temu Business Insider Polska napisał, że odwołanie prezes Uścińskiej było dość spontaniczne i koalicjanci nie byli wówczas „dogadani” co do nazwiska nowego prezesa ZUS. Według portalu swojego kandydata chciała przeforsować Lewica, ale Koalicja Obywatelska nie chce oddać koalicjantowi instytucji, która rocznie dysponuje ponad 400 mld zł na świadczenia, zatrudnia ponad 40 tys. osób i ma kluczowe znaczenie z perspektywy budżetu i realizacji wyborczych obietnic KO (np. babciowego i wakacji składkowych).

Obie partie mają swoich kandydatów na stanowisko prezesa ZUS. Lewica forsuje wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastiana Gajewskiego, a także Liwiusza Laska, dyrektora generalnego resortu pracy. Obaj mają odpowiednie doświadczenie. Gajewski zajmował się naukowo prawem zabezpieczenia społecznego i był członkiem m.in. Komitetu ds. Interpretacji, Stanowisk i Wyjaśnień przy Prezesie ZUS. Z kolei Laska był z kolei członkiem m.in. Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy i Rady Nadzorczej ZUS.

Jeśli wierzyć ustaleniom dziennikarzy, Koalicja Obywatelska widzi w fotelu prezesa ZUS prof. Agnieszkę Chłoń-Domińczak, prorektor ds. nauki oraz dyrektora Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej, a zarazem wiceministra pracy i polityki społecznej w pierwszym rządzie Donalda Tuska.

Premier i minister pracy publicznie zadeklarowali, że nazwisko nowego prezesa ZUS poznamy w tym miesiącu.

