Bezrobocie w maju. Jest kolejny spadek

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał we wtorek dane dotyczące bezrobocia w maju. Z przedstawionych danych wynika, że stopa bezrobocia w poprzednim miesiącu wyniosła 5 proc., wobec 5,1 proc. w kwietniu. – Stopa Bezrobocia Rejestrowanego w maju 2024 r. wyniosła 5,0% i była niższa niż w kwietniu 2024 r. (5,1%) – podał GUS.

Bezrobocie w Polsce. Jest kolejny spadek

Mamy do czynienia z kolejnym spadkiem stopy bezrobocia, bowiem w marcu wyniosła ona 5,3 proc., zaś w lutym było to 5,4 proc.

GUS podał również, że pod koniec maja w urzędach pracy było zarejestrowanych 776,6 tys. osób. To o 2,6 proc. mniej niż przed miesiącem i o 3,2 proc. mniej niż przed rokiem. W poprzednim miesiącu zarejestrowano w urzędach 86,1 tys. nowych bezrobotnych, o 11,2 proc. mniej niż przed miesiącem oraz o 8 proc. mniej niż przed rokiem.

Przedstawione dziś dane GUS są zgodne z szacunkami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na początku czerwca resort podał, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu maja 5 proc., czyli o 0,1 pkt proc. mniej niż przed miesiącem i w maju ubiegłego roku. W odniesieniu do ubiegłego roku liczba bezrobotnych spadła o 24 tys. tj. o 3 proc.

Z kolei z danych Eurostatu wynika, że Polska pozostaje krajem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej. Według danych opublikowanych pod koniec maja, stopa bezrobocia – liczona zgodnie z definicją przyjętą przez Eurostat – wyniosła w kwietniu br. 3 proc. Ustępujemy pod tym kątem jedynie Czechom, gdzie stopa bezrobocia wyniosła 2,7 proc. Średnia unijna to 6 proc., zaś w strefie euro jest to 6,4 proc. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w Grecji (10,8 proc.), Hiszpanii (11,7 proc.) oraz we Włoszech (6,9 proc.).

