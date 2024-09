Dekarbonizacja w energetyce. Orlen: Patrzymy również na rozwiązania niskoemisyjne

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej nakłada na unijną gospodarkę ambitny cel osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku. – Podzielamy ambicję zmniejszania emisji gazów cieplarnianych, ale bardzo ważne jest także to, jak zaprojektowana jest ta trajektoria. Dowiedzieliśmy się po zakończeniu pakiety Fit for 55 jak te ścieżki są w prawie zapisane. One są bardzo wymagające – powiedziała w rozmowie z Wprost Aneta Wilmańska, Dyrektor Działu Przedstawicielstwa w Brukseli ORLEN S.A.

Energia z gazu

Jak mówi przedstawicielka Orlenu, dekarbonizacja w koncernie energetycznym nie oznacza inwestycji w wyłącznie odnawialną energię. Aby osiągnąć zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych rozważane jest także wykorzystanie niskoemisyjnych paliw kopalnych.

– Żeby obniżać emisję, szukamy nie tylko rozwiązań na zielone technologie, tak, jak Bruksela by chciała. Widzimy, że nie jesteśmy w stanie budować tak wielu nowych jednostek mocowych w OZE, są różne ograniczenia, wynikające np. z budowy sieci energetycznej, która nie jest do tego przygotowana, dlatego patrzymy na rozwiązania niskoemisyjne. Możemy użyć np. gazu ziemnego, okrzykniętego paliwem przejściowym – powiedziała Aneta Wilmańska.

Paliwa alternatywne

Ważnym elementem dekarbonizacji przemysłu energetycznego jest zastosowanie paliw alternatywnych, takich jak m.in. biometan czy wodór.

– W europejskim procesie legislacyjnym podjęte są zobowiązania dotyczące tego, jaki ma być udział biopaliw i redukcje emisji np. w sektorze transportu. Orlen od lat podejmuje szereg inwestycji w tym zakresie, żeby móc zaoferować niskoemisyjne paliwa w swoim portfelu – powiedziała Aneta Wilmańska.

