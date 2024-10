Ceny w Polsce poszły w górę. Aż tyle zapłacimy teraz za kostkę masła

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił we wtorek ostateczne dane dotyczące inflacji konsumenckiej we wrześniu. Wyniosła ona 4,9 proc. rok do roku, wobec 4,3 proc. w sierpniu. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,1 proc.

Dane te są zgodne ze wstępnym szacunkiem inflacji zaprezentowanym przez GUS przed dwoma tygodniami.

Szczegółowe informacje przekazane przez GUS pokazują, że w porównaniu z wrześniem zeszłego roku ceny w największym stopniu wzrosły w takich kategoriach jak:

użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii (wzrost o 9,7 proc.),



edukacja (wzrost o 9 proc.),



restauracje i hotele (wzrost o 7,4 proc.),



zdrowie (wzrost o 6,1 proc.),



rekreacja i kultura (wzrost o 5,4 proc.),



żywność i napoje bezalkoholowe (wzrost o 4,7 proc.),



napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (wzrost o 4,4 proc.).



Spadek cen w stosunku do analogicznego okresu 2023 roku odnotowano natomiast w kategorii odzież i obuwie (o 1,8 proc.), a także w transporcie (o 1,5 proc.).

Inflacja we wrześniu. Cena masła o 21 proc. w górę

Przyglądając się cenom podstawowych produktów zwraca uwagę drastyczny wzrost ceny masła. W porównaniu z wrześniem ubiegłego roku zdrożało ono o prawie 21 proc. Dziś ceny za kostkę masła zaczynają się od 7 zł. W górę poszły również ceny m.in. owoców (o 8,5 proc.), warzyw (o 5,7 proc.), pieczywa (o 5,4 proc.), wędlin (o 4,3 proc.), serów (o 3,7 proc.) czy mięsa (o 3,2 proc.). Zdrożała również herbata i kawa (odpowiednio o 5,5 i 3,7 proc.).

Nie brakuje jednak produktów, których cena w stosunku do września zeszłego roku się obniżyła. Tu zdecydowanym liderem jest cukier (spadek o niemal 27 proc.). Potaniały również takie produkty jak: mąka (o 1,6 proc.), mięso wieprzowe (o 1,2 proc.), ryż (o 0,3 proc.), czy jaja (o 0,3 proc.).

Według ekspertów z Polskiego Instytutu Ekonomicznego w październiku należy spodziewać się niewielkiego wzrostu inflacji. Od listopada powinna ona jednak spadać i na koniec roku kształtować się na poziomie 4,5 proc.

