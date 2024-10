Osłony energetyczne na przyszły rok. Wiadomo, ile mogą kosztować

Przedłużenie zamrożenia cen energii na przyszły rok to koszt ok. 4,4 mld zł, przedłużenie bonu energetycznego na 2025 r. to kolejny ok. 1 mld zł - poinformowała we wtorek minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Zapewniła, że niezależnie od kosztów jest wola polityczna, by w jakimś stopniu wprowadzić takie osłony.

– Bon energetyczny w tej chwili wypłacany już obywatelom jego koszt to jest ok. 1 mld zł – mówiła we wtorek w TOK FM minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Tegoroczny bon energetyczny kosztuje 1 mld zł Co z zamrożeniem cen energii w przyszłym roku? Minister zapewniła, że „jakieś osłony na ceny energii elektrycznej będą, to wiemy na 100 proc”.. – My mamy wszystko policzone i powiem tak: 4 mld 400 mln zł według naszych szacunków kosztuje przedłużenie ceny maksymalnej w roku przyszłym – powiedziała Paulina Hennig-Kloska. Dodała, że więcej na temat ostatecznego budżetu programu osłon dowiemy się po Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów (to spotkanie ministrów odpowiedzialnych za kwestie gospodarcze i finanse państwa). twitter Zapewniła, że wszyscy politycy rządzącej koalicji są zainteresowani utrzymaniem programu dopłat. – Premier chce przedłużyć osłony energetyczne, liderzy partyjni również deklarowali poparcie dla tego rozwiązania. Tym bardziej, że – jak widzimy – ono waży już w budżecie zdecydowanie mniej niż kiedyś. Ja przypomnę: na starcie, kiedy mieliśmy nadmiarowe zyski spółek energetycznych, te rozwiązania kosztowały 30 mld rocznie. Dzisiaj mówimy o 5 mld. Natomiast celem jest oczywiście wyjście z nich, ale też przy zejściu z kosztów generowanych przez rachunki za energię elektryczną i energię cieplną – powiedziała minister. Hennig-Kloska przypomniała, że bon energetyczny jest już wypłacany – wojewodowie w dwunastu województwach już przekazali środki do samorządów, a w czterech kolejnych zrobią to w tym tygodniu. Dla kogo bon energetyczny? Bon energetyczny ma na celu wsparcie gospodarstw domowych o niższych dochodach w obliczu rosnących kosztów energii elektrycznej. To jednorazowe wsparcie finansowe zastąpi dotychczasowy dodatek osłonowy i obejmie około 3,5 miliona gospodarstw domowych. Bon energetyczny będzie przyznawany gospodarstwom domowym spełniającym określone kryteria dochodowe. Gospodarstwa jednoosobowe będą mogły otrzymać świadczenie, jeśli ich dochód rozporządzalny nie przekracza 2500 zł miesięcznie. Dla gospodarstw wieloosobowych, dochód rozporządzalny na osobę nie może przekraczać 1700 zł miesięcznie. Ile wyniesie bon energetyczny? Dziś kwota bonu zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym. Dla gospodarstw jednoosobowych bon wynosi 300 zł, dla gospodarstw 2-3 osobowych 400 zł, dla gospodarstw 4-5 osobowych 500 zł, a dla gospodarstw 6-osobowych i większych 600 zł. Gospodarstwa domowe używające energii elektrycznej do ogrzewania, co stanowi około 5% wszystkich gospodarstw, otrzymają podwójną kwotę świadczenia, czyli od 600 zł do 1200 zł, w zależności od liczby osób w gospodarstwie. Wnioski o bon energetyczny będą przyjmowane od 1 sierpnia do 30 września 2024 roku. Formularze wniosków będą dostępne na portalach rządowych oraz w urzędach gmin. Szczegółowe instrukcje dotyczące wypełniania i składania wniosków będą udostępnione na stronach internetowych odpowiednich instytucji (INFOR.PL) (Głos Wielkopolski). Wypłaty bonów są planowane na jesień lub zimę 2024 roku, co ma na celu zapewnienie wsparcia w sezonie grzewczym, gdy koszty energii są najwyższe. Czytaj też:

