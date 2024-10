Materac wart 50 tys. euro trafił na śmietnik. Do akcji wkroczyli karabinierzy

Pieniądze ukrywa się w skrytkach po to, by nie dowiedziały się o nich osoby nieuprawnione, ale z drugiej strony we własnym interesie warto poinformować domowników, że pewne rzeczy nie są tymi, które się wydają. Boleśnie przekonała się o tym starsza pani z północnych Włoch, która chowała pieniądze w materacu. Znajdował się on nie w mieszkaniu, ale odstawiony był do garażu.

Materac z zawartością trafił na wysypisko

Kobieta latami umieszczała w nim wszystko, co miało wartość: biżuterię, karty płatnicze i gotówkę. Nie mająca o tym pojęcia jej opiekunka wywiozła materac na wysypisko śmieci.

Na szczęście starsza pani bardzo szybko zorientowała się, że w garażu nie ma niezwykle cennego materaca. Zaalarmowała córkę, a ta poinformowała karabinierów. Rozpoczęły się poszukiwania, w których udział wzięli także ochotnicy.

Materac znaleziono w kontenerze na odpady wielkogabarytowe, a cała zawartość pozostała nietknięta. Pieniądze, biżuteria i karty wróciły do właścicielki.

Skrytka bankowa – dla tych, którzy za spokój chcą zapłacić

Wymagający klienci, którzy są gotowi zapłacić za możliwość przechowywania cennych rzeczy, mogą zdecydować się na skrytkę bankową. Skrytka bankowa, inaczej skrytka depozytowa, to pewnego rodzaju szuflada, która jest odpowiednio zabezpieczona. Znajduje się w pilnie strzeżonym miejscu w odpowiednio przygotowanym do tego oddziale instytucji bankowej, np. w skarbcu banku. Służy do przechowywania wartościowych rzeczy, które klienci chcą przetrzymać w bezpiecznym miejscu.

Miejsce, w którym się znajduje, jest dodatkowo zabezpieczone przed włamaniem i zaopatrzone w kamery, co gwarantuje bezpieczeństwo. Skrytka może mieć różne wymiary, lecz najczęściej udostępniane są takie, które mają nie więcej niż 60 cm wysokości. Wybór odpowiedniej skrytki zależy przede wszystkim od potrzeb klienta oraz od rozmiaru przedmiotów, które chce on przechować.

Jak działa skrytka bankowa?

Skrytki bankowe to pewnego rodzaju sejfy, do których można się dostać za pomocą indywidualnego klucza lub karty magnetycznej, którą otrzymuje klient. Jeden egzemplarz ląduje w rękach właściciela skrytki, a drugi zostaje w banku. By otworzyć skrytkę, należy skorzystać z obydwu kluczy lub kart, dlatego ważne jest, by ich nie zgubić – wówczas można ponieść naprawdę duże koszty, bowiem bank nie posiada kopii zapasowej. Egzemplarz, który jest w rękach banku jest inny i tylko w połączeniu z tym, który ma klient, można otworzyć sejf i dostać się do jego wnętrza. Dlatego skorzystanie ze skrytki możliwe jest tylko i wyłącznie w godzinach pracy danej placówki banku, ale sam dostęp do przedmiotów wykonywany jest bez obecności pracownika. Klient pozostaje sam w pomieszczeniu po otwarciu przez niego skrytki, a więc cała czynność jest jak najbardziej prywatna i bezpieczna.

