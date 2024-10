Będzie łatwiej segregować śmieci. Pojawią się specjalne symbole

Od lat w Polsce obowiązuje system segregacji śmieci, co w praktyce oznacza, że odpady powinniśmy umieszczać w konkretnych kontenerach. Aktualnie w naszym kraju obowiązuje pięć różnych pojemników na śmieci:

Żółte pojemniki — metale i tworzywa sztuczne,

Niebieskie pojemniki — papier,

Zielone pojemniki — szkło,

Brązowe pojemniki — bioodpady

Szare pojemniki — odpady mieszane.

Na początku przyszłego roku pojawi się nowy kontener. Od stycznia 2025 roku – w związku z unijną dyrektywą – wszystkie gminy w Polsce będą miały obowiązek postawić szósty kontener, który ma służyć do zbierania zużytej odzieży oraz tekstyliów.

Nie brakuje osób, które mają problem z segregacją i przyznają, że jeśli zdarza im się umieścić produkt czy opakowanie w niewłaściwym kontenerze, to nie wynika to ze złośliwości, czy przekory, a braku wiedzy. Bywają też sytuacje, gdy wydawać by się mogło naturalny dla konkretnego produktu/opakowania kontener okazuje się nieprawidłowy (sztandarowy przykład to karton po mleku, który mimo że z wierzchu jest pokryty tekturą, to w środku ma także elementy plastikowe czy metalowe, dlatego powinien wylądować w żółtym pojemniku).

W 2020 roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało pomoc dla osób mających problem z segregacją śmieci. Przedstawiciele resortu informowali o rozpoczęciu prac nad przepisami, zakładającymi, że na opakowaniach produktów pojawiła się jasna informacja, do którego pojemnika opakowanie/produkt powinno trafić. – Resort klimatu chce, by na opakowaniach produktów sprzedawanych w sklepach znalazła się jasna informacja, do którego z kontenerów należy wrzucić opakowanie bądź produkt, który się w nim znajduje – mówił w rozmowie z Polską Agencją Prasową ówczesny wiceszef resortu Jacek Ozdoba.

Ministerstwo o ułatwieniach w segregowaniu śmieci

Redakcja „Wprost" zapytała ministerstwo, co dzieje się się w tej sprawie. Przedstawiciele resortu informują o osiągnięciu wstępnego porozumienia w Unii Europejskiej ws. tzw. PPWR (Plastic and Paper Waste Resolution). – PPWR ma formę rozporządzenia, które po przyjęciu jako wiążący akt ustawodawczy będzie stosowane w całości na obszarze Unii Europejskiej. Aby ułatwić konsumentom sortowanie odpadów opakowaniowych, PPWR wprowadzi system zharmonizowanych symboli, które będą umieszczane zarówno na opakowaniach, jak i na pojemnikach na odpady – informuje naszą redakcję biuro prasowe resortu klimatu i środowiska.

– Prezydencja Rady i przedstawiciele Parlamentu Europejskiego 4 marca 2024 r. osiągnęli wstępne porozumienie polityczne w sprawie PPWR. Tekst kompromisowy PPWR zatwierdzony został na posiedzeniu Komitetu Stałych Przedstawicieli 15 marca 2024 r., natomiast w 24 kwietnia 2024 r. znaczną większością głosów na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego przyjęto tymczasowe porozumienie – dodaje.

Jak przekazuje ministerstwo, kolejnym krokiem jest weryfikacja prawno-lingwistyczna. Później Parlament Europejski będzie musiał zatwierdzić raz jeszcze w głosowaniu tekst PPWR, a następnie odbędzie się głosowanie w Radzie.

