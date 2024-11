Czy dziś jest niedziela handlowa? Gdzie zrobimy zakupy 3 listopada?

Kończy się pierwszy listopadowy długi weekend. Choć większość nas wcześniej zrobiła solidne zakupy na kilka dni, to zdarza się, że w niedzielę czegoś zabrakło i trzeba udać się do sklepu. Jak wiadomo, w związku z ustawą z 2018 r., handel w ostatnie dni tygodnia był systematycznie ograniczany. Aktualnie jedynie kilka niedziel w roku to te, w których wszystkie placówki handlowe mogą być otwarte. Informujemy, jak sprawa wygląda 3 listopada 2024 r.

Czy dziś jest niedziela handlowa?

Otóż nie. Jeśli udalibyśmy się dziś do supermarketu lub centrum handlowego, to zastalibyśmy puste parkingi i zamknięte drzwi. 3 listopada to niedziela niehandlowa. Są jednak placówki, które tego dnia mogą prowadzić handel. Poniżej podajemy listę.

kioski



apteki

stacje benzynowe

restauracje



placówki pocztowe



kwiaciarnie



sklepy zlokalizowane na dworcach, lotniskach

sklepy z pamiątkami

sklepy prowadzone przez właścicieli

Niedziele handlowe do końca 2024 r. Kiedy?

W listopadzie miłośnicy niedzielnych wycieczek do centrów handlowych i supermarketów będą musieli obejść się smakiem i znaleźć inne rozrywki. W kalendarzu nie wypadnie bowiem żadna niedziela handlowa. Z kolei w grudniu będą dwie. Mowa o dwóch ostatnich przed świętami Bożego Narodzenia, czyli 15 grudnia i 22 grudnia. Jak powszechnie wiadomo, grudzień to czas wzmożonego ruchu w praktycznie wszystkich placówkach handlowych. Ustawodawca o tym pomyślał, dlatego restrykcyjne przepisy dotyczące zakazu handlu w siódmy dzień tygodnia nie obowiązują w drugiej połowie grudnia.

Zakaz handlu w niedziele. Czy zostanie zniesiony?

Choć dyskusja na temat zniesienia lub ograniczenia zakazu handlu w niedziele jest żywa, to na ten moment sytuacja pozostaje niezmienna. Przykładowo, Trzecia Droga proponuje rozwiązanie kompromisowe, mianowicie dwie niedziele handlowe w miesiącu.