Banki podniosły oprocentowanie. Kredyty hipoteczne coraz droższe

W ciągu zaledwie miesiąca większość banków w Polsce znacząco podniosła oprocentowanie kredytów hipotecznych o stałej stopie procentowej. Wzrost ten, nie będący jedynie kosmetyczną korektą, wynosi nawet do 0,8 punktu procentowego, co skutecznie zakończyło okres nieco tańszego finansowania kredytowego, który panował jeszcze na początku października. Wówczas średnia stawka ofert bankowych w rankingu Bankier.pl była poniżej symbolicznej granicy 7%. Jednak po kilkutygodniowych, stopniowych podwyżkach wskaźnik ten wzrósł o około 0,3 punktu procentowego, powracając do poziomów sprzed ostatniego okresu spadkowego.

Zmiany te są przykładem zachowania rynku, w którym kredytodawcy działają często „stadnie”. W ostatnim miesiącu niemal wszystkie banki podniosły oprocentowanie oferowanych kredytów, a jedynym wyjątkiem okazał się Citi Handlowy, który postąpił wbrew ogólnemu trendowi i utrzymał swoje warunki.

W listopadowej edycji rankingu Bankier.pl przedstawiono oferty dla modelowej rodziny z Warszawy, składającej się z dwóch dorosłych i dziecka, planujących zakup mieszkania o powierzchni 55 metrów kwadratowych na rynku wtórnym, wartego 740 tysięcy złotych. Rodzina dysponuje miesięcznym dochodem 15 tysięcy złotych – kobieta zatrudniona na umowie o pracę zarabia 8 tysięcy złotych, a jej partner 7 tysięcy złotych. Para nie posiada innych zobowiązań kredytowych, a ich historia kredytowa w Biurze Informacji Kredytowej jest czysta. Symulacje przygotowane przez banki zakładają także sprzedaż krzyżową produktów, np. ubezpieczeń, które mogą obniżyć koszt kredytu.

Ranking kredytów dla nowych klientów opiera się na założeniu 20-procentowego wkładu własnego oraz stałego oprocentowania przez pierwszy okres kredytowania. Przykładowo, przy wartości mieszkania wynoszącej 740 tysięcy złotych, kredytobiorcy wniosą wkład własny w wysokości 148 tysięcy złotych, a kwota kredytu wyniesie 592 tysiące złotych. Wśród banków najkorzystniejszą ofertę przedstawił Bank BPS z oprocentowaniem 7,44% i miesięczną ratą równą wynoszącą 4 351 zł. Na kolejnych miejscach uplasowały się BNP Paribas Bank z ofertą oprocentowania na poziomie 6,60% oraz ING Bank Śląski z oprocentowaniem 7,37%.

W przypadku ofert skierowanych do stałych klientów, czyli osób posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) w banku od co najmniej 12 miesięcy, banki przygotowały atrakcyjniejsze warunki. Na przykład Bank BPS oraz BNP Paribas Bank ponownie znalazły się w czołówce z konkurencyjnym oprocentowaniem 7,44% i 6,60%, odpowiednio. W gronie banków, które proponują inne warunki stałym klientom, znalazły się między innymi Santander Bank, Credit Agricole oraz PKO BP.

