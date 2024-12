Wałęsa bez emerytury ZUS od 20 lat. Jakie świadczenia pobiera?

Były prezydent Lech Wałęsa, znany z roli w ruchu Solidarności, ujawnił, że od 20 lat nie korzysta z przysługującej mu emerytury z ZUS. Decyzję tę tłumaczy troską o kondycję finansową kraju. Wałęsa pobiera natomiast tzw. prezydencką emeryturę, dodatki na ochronę oraz środki na prowadzenie biura, co razem daje miesięczny dochód na poziomie 22 tys. zł.

Prezydencka emerytura Wałęsy

Lech Wałęsa, jako były prezydent Polski, otrzymuje świadczenie wynoszące 75 proc. jego wynagrodzenia z czasów urzędowania. Oznacza to około 13 tys. zł brutto, czyli około 11 tys. zł netto miesięcznie. Oprócz tego Wałęsa korzysta z przysługujących mu dodatków, takich jak ochrona zapewniana przez Służbę Ochrony Państwa oraz środki na utrzymanie biura z personelem. Dzięki temu jego łączny dochód wynosi 22 tys. zł miesięcznie.

Mimo tego były prezydent uważa, że kwota świadczenia jest niewystarczająca, co zmusza go do podejmowania dalszej aktywności zawodowej.

– Gdybym był zadowolony ze swojej emerytury, tobym jeździł na grzyby czy ryby. A ja nadal pracuję, jeżdżąc po świecie – przyznał Wałęsa w rozmowie z "Faktem".

Rezygnacja z emerytury ZUS

Lech Wałęsa wielokrotnie podkreślał, że nie pobiera świadczenia emerytalnego z ZUS, choć ma do niego pełne prawo. Decyzję tę argumentuje troską o finanse państwa.

– Od 20 lat nie pobieram emerytury, w ogóle, ani grosza, bo Polska biedna – wyznał były prezydent.

Waloryzacja emerytur w 2025 roku

Zgodnie z założeniami budżetowymi na 2025 rok, emerytury i renty w Polsce mają zostać podwyższone o 5,52 proc. w ramach corocznej waloryzacji, która odbywa się 1 marca.

Konkretne kwoty podwyżek zostaną jednak ogłoszone dopiero na początku przyszłego roku, gdy znane będą dane o średniorocznej inflacji za 2024 rok oraz wzroście wynagrodzeń w gospodarce.

Waloryzacja ta ma na celu zapewnienie większej stabilności finansowej emerytom w obliczu rosnących kosztów życia. Jednak dokładny wpływ tej zmiany na świadczenia takich osób jak Lech Wałęsa, pozostaje niepewny.

