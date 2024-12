Wyższe podatki i składki. Na co muszą się przygotować przedsiębiorcy

Rok 2025 przyniesie przedsiębiorcom liczne zmiany w podatkach i składkach. Wzrosną stawki ZUS, podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. W życie wejdą również nowe regulacje dotyczące VAT, PIT oraz składki zdrowotnej. Dla większych firm pojawią się dodatkowe obowiązki, takie jak globalny podatek wyrównawczy czy JPK_CIT. Zmiany te oznaczają nie tylko wyższe obciążenia, ale i nowe możliwości rozliczeń.

Nowe stawki podatków i składek

Od stycznia 2025 roku maksymalne stawki podatku od nieruchomości wzrosną o 2,7%. Za grunty firmowe przedsiębiorcy zapłacą 1,38 zł za m², a za budynki użytkowe – 34 zł za m². Właściciele samochodów ciężarowych również odczują podwyżki – w zależności od masy pojazdu, ich podatek wzrośnie o 31,69 zł do 94,66 zł.

Podobnie będzie z ZUS. Składki dla przedsiębiorców prowadzących działalność na pełny ZUS wzrosną do 1773,96 zł miesięcznie (o 173,64 zł więcej niż w 2024 roku). Preferencyjny ZUS wyniesie natomiast 442,90 zł, co oznacza wzrost o 32,96 zł.

Kasowy PIT i zmiany w składce zdrowotnej

W 2025 roku przedsiębiorcy zyskają możliwość przejścia na tzw. kasowy PIT. Podatek będzie płacony dopiero po otrzymaniu zapłaty od kontrahenta, jednak brak płatności przez dwa lata wymusi jego rozliczenie. Nowa opcja wiąże się z koniecznością śledzenia płatności, co generuje dodatkowe koszty.

Zmianie ulegnie także składka zdrowotna. Przychody ze sprzedaży środków trwałych, takich jak maszyny czy pojazdy, nie będą objęte składką zdrowotną. Przedsiębiorcy mogą wybrać, czy stosować nowe zasady, czy pozostać przy dotychczasowych.

Nowe regulacje VAT i globalny podatek wyrównawczy

W obszarze VAT pojawi się procedura SME, umożliwiająca korzystanie z preferencji w krajach Unii Europejskiej. Limit dla zwolnienia z VAT wyniesie 100 tys. euro w skali UE. Z kolei duże firmy będą zobowiązane do raportowania w ramach JPK_CIT i stosowania globalnego podatku minimalnego (15% dochodu w każdym kraju działalności).

Wyższe limity dla ksiąg rachunkowych

Od stycznia 2025 roku limit przychodów obligujący do prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych wzrośnie z 9,2 mln zł do 10,7 mln zł. To dobra wiadomość dla mniejszych firm, które unikną dodatkowych obowiązków.

Od marca 2025 roku wzrośnie akcyza na papierosy, wyroby tytoniowe i e-papierosy. Przewiduje się również dalsze podwyżki na produkty do waporyzacji i jednorazowe urządzenia elektroniczne.

