Rekordowe trzynaste emerytury. Takie pieniądze trafią do seniorów

W nadchodzącym roku emeryci i renciści mogą liczyć na wyższe wypłaty trzynastych emerytur. Zgodnie z prognozami, kwota ta ma wzrosnąć o ponad sto złotych brutto w porównaniu z poprzednim rokiem. Trzynasta emerytura, która jest równa minimalnej emeryturze, stanowi ważne wsparcie finansowe dla osób starszych w Polsce.

Jak działa trzynasta emerytura?

Trzynasta emerytura to coroczne świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Każdy uprawniony emeryt i rencista otrzymuje ją niezależnie od wysokości swoich dochodów. Kwota świadczenia odpowiada minimalnej emeryturze ustalanej na 1 marca danego roku.

Wypłaty realizowane są w kwietniu, w standardowych terminach emerytur: 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Jeśli wypłata przypada na dzień świąteczny, środki trafiają na konta wcześniej.

Przewidywana wysokość trzynastej emerytury w 2025 roku

W 2024 roku trzynasta emerytura wynosiła 1780,96 zł brutto. Prognozy na 2025 rok zakładają, że minimalna emerytura wzrośnie o 5,82 proc. w wyniku waloryzacji, co podniesie jej wysokość do około 1884 zł brutto. Dla emerytów oznacza to dodatkowe 103 zł brutto.

Po odliczeniu podatku i składek, na rękę seniorzy otrzymają około 1715 zł. Warto zauważyć, że trzynasta emerytura różni się od czternastej – ta druga jest uzależniona od dochodu i trafia do osób z niższymi świadczeniami.

Waloryzacja emerytur w dwóch wariantach

Ministerstwo Finansów przewiduje waloryzację emerytur na poziomie 5,82 proc., co stanowi bardziej ostrożny scenariusz. W przypadku realizacji bardziej optymistycznego wariantu, waloryzacja mogłaby wynieść aż 8,55 proc.

Jeśli drugi scenariusz się ziści, minimalna emerytura wzrośnie do 1933 zł brutto, a trzynasta emerytura osiągnie ten sam poziom. Taki wzrost byłby znaczącym wsparciem finansowym dla emerytów, ale realizacja wyższej waloryzacji pozostaje niepewna.

Co przyniesie rok 2025?

Seniorzy mogą oczekiwać nie tylko wyższych świadczeń, ale także dalszych działań rządu na rzecz poprawy sytuacji finansowej osób starszych. Trzynasta emerytura, wypłacana bez względu na dochód, stanowi istotny element wsparcia społecznego, którego celem jest odciążenie budżetów domowych wśród seniorów.

