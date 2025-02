Zgrzyt w koalicji. Tusk chce zmian w 800 plus dla Ukraińców, minister protestuje

W kwestii świadczenia 800 plus dla obywateli Ukrainy pojawiły się podziały w obozie rządzącym. Premier Donald Tusk oraz Rafał Trzaskowski opowiadają się za jego ograniczeniem, jednak minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, uważa, że program powinien pozostać w dotychczasowej formie.

Minister broni obecnego systemu

W rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" minister Dziemianowicz-Bąk podkreśla, że świadczenie powinno obejmować wszystkie dzieci bez względu na narodowość ich rodziców. Przekonuje, że znaczna większość Ukraińców przebywających w Polsce aktywnie pracuje i odprowadza podatki, co uprawnia ich do korzystania ze wsparcia.

"Osoby, które przyjęliśmy po wybuchu wojny, są aktywne na rynku pracy. Blisko 80 proc. z nich pracuje lub szuka zatrudnienia, co jest zbliżonym wynikiem do wskaźników wśród Polaków" – zaznaczyła minister.

Premier i Trzaskowski chcą zmian

Premier Donald Tusk oraz Rafał Trzaskowski sugerują modyfikację zasad przyznawania 800 plus. Trzaskowski zaproponował, by prawo do świadczenia miały tylko rodziny, których rodzice pracują i mieszkają w Polsce. "To zdroworozsądkowe podejście, o którym mówi mi wielu Polaków" – argumentował.

Premier Tusk zapowiedział, że rząd rozważy te zmiany i podejmie decyzję w najbliższym czasie. Na razie nie podjęto jednak konkretnych kroków legislacyjnych.

Sondaż: Polacy za ograniczeniem 800 plus dla Ukraińców

Według badań przeprowadzonych przez Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu", większość Polaków opowiada się za zmianą zasad dotyczących 800 plus dla Ukraińców.

54 proc. badanych uważa, że Ukraińcy powinni otrzymywać świadczenie tylko w przypadku płacenia podatków w Polsce,

