Polki skarżą się na poważny problem. Raport pokazuje szokujące dane

To wyraźny sygnał, że mimo wzrostu reprezentacji kobiet w polityce i biznesie, nadal istnieją znaczące dysproporcje.

Głos kobiet w opinii publicznej. Mężczyźni widzą to inaczej

Choć tylko 33 proc. respondentów uważa, że kobiety są odpowiednio reprezentowane w przestrzeni publicznej, wśród mężczyzn odsetek ten wynosi aż 48 proc., podczas gdy wśród kobiet zaledwie 21 proc. Co ciekawe, aż 22 proc. badanych nie ma zdania na ten temat.

Dane wskazują, że liczba kobiet na listach wyborczych do Sejmu wzrosła z 23,1 proc. w 2007 r. do 43,8 proc. w 2023 r. Jednak w rzeczywistości po wyborach kobiety stanowią jedynie 20,4 proc. posłów. Podobny problem widać w mediach, gdzie liczba kobiet komentujących wydarzenia jest znacznie niższa niż liczba mężczyzn, a ich udział w niektórych programach spada nawet poniżej 10 proc.

Kobiety w miejscu pracy. Różnice pokoleniowe i terytorialne

W kontekście zawodowym 21 proc. badanych uważa, że głos kobiet w ich firmie nie jest wystarczająco słyszany. Częściej wskazują na to kobiety (23 proc.) niż mężczyźni (18 proc.). Mniej niż połowa respondentów (47 proc.) uważa, że ich organizacja zapewnia równą reprezentację płci. Najbardziej dostrzegalna różnica pojawia się w grupie wiekowej 55+, gdzie tylko 36 proc. zgadza się z tym stwierdzeniem.

Co ciekawe, przedsiębiorczynie częściej deklarują równość w swoich firmach – aż 72 proc. twierdzi, że kobiecy głos jest w nich wystarczająco słyszalny, a tylko 8 proc. jest odmiennego zdania.

– Dane jasno wskazują, że kobiety nadal mają ograniczony wpływ w przestrzeni publicznej i biznesie. Co istotne, to kobiety częściej dostrzegają ten problem niż mężczyźni. Potrzebna jest realna zmiana w polityce, mediach i korporacjach, by wyrównać szanse – mówi Beata Pora, Dyrektorka Marketingu Salveo Poland.

Awans dla 50-latków? Większość nie jest pewna

Kwestia równości dotyczy nie tylko płci, ale i wieku. 85 proc. badanych deklaruje, że każdy powinien mieć równe szanse na rozwój zawodowy, niezależnie od wieku. Jednak 23 proc. uważa, że awans osoby 50+ w ich firmie nie byłby możliwy, a 41 proc. nie jest w stanie tego ocenić.

Mężczyźni częściej uważają, że starsi pracownicy mają szanse na awans (41 proc. wobec 32 proc. kobiet). Pozytywne podejście do rozwoju zawodowego 50-latków mają głównie osoby w wieku 35-44 lata (44 proc.), ale już w grupie 55+ odsetek ten wynosi zaledwie 27 proc.

Przedsiębiorczość a zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

Raport pokazuje także, że 55 proc. przedsiębiorczyń nie miałoby problemu z zatrudnieniem osoby po 50. roku życia. Jednak tylko 28 proc. deklaruje gotowość zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością, podczas gdy 30 proc. jest temu przeciwnych, a aż 40 proc. nie ma zdania na ten temat.

– Przedsiębiorczość to siła napędowa zmian społecznych. Im większa różnorodność, tym większa innowacyjność firm. Jednak wciąż potrzeba narzędzi i edukacji, które pomogą pracodawcom przełamać bariery – mówi Łukasz Zembowicz, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu DPD Polska.

Wnioski z raportu. Czas na realne działania

Raport „Polki i przedsiębiorczość 2024” potwierdza, że równość płci i różnorodność w biznesie wciąż wymagają pracy. Potrzebne są systemowe zmiany, które zwiększą udział kobiet w debacie publicznej i na stanowiskach kierowniczych. Z kolei firmy powinny aktywnie wspierać dojrzałych pracowników i osoby z niepełnosprawnościami, by zapewnić im równe szanse.

Pełne wyniki badania zostaną zaprezentowane w ramach XVI edycji konkursu Sukces Pisany Szminką, który wyróżnia przedsiębiorcze kobiety, liderki i organizacje działające na rzecz równości. Finałowa gala odbędzie się w kwietniu 2025 r.