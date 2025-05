Chiński kolos na morzu. 7 tys. aut w drodze do Europy

Największy na świecie samochodowiec zbudowany w Chinach wyruszył w swój pierwszy rejs do Europy. Jednostka o nazwie "Anji Ansheng" transportuje aż 7 tys. samochodów. Jak informuje chiński serwis Global Times, są to auta marki MG, jednej z najpopularniejszych marek w Chinach, która zdobywa rosnącą popularność na Starym Kontynencie.

Chiński gigant

Statek ma imponujące rozmiary – mierzy 228 metrów długości i 37,8 metra szerokości. Został zaprojektowany z myślą o nowoczesnych rozwiązaniach energetycznych oraz ochronie środowiska. Wyposażono go w technologie ograniczające emisję zanieczyszczeń oraz systemy oszczędzania energii. Co więcej, jednostka jest przystosowana do tankowania metanolu, co w przyszłości może pomóc w osiągnięciu neutralności klimatycznej.

"Anji Ansheng" należy do Anji Logistics, firmy zależnej od SAIC Group. To właśnie ta firma odpowiada za budowę rekordowego samochodowca. Statek może pomieścić aż 9500 pojazdów, a flota firmy liczy obecnie 35 jednostek, z czego 15 realizuje połączenia międzynarodowe. Taki potencjał logistyczny nie ma sobie równych wśród światowych producentów samochodów.

Samochody z Chin

Eksport motoryzacyjny z Chin osiąga kolejne szczyty. W 2024 roku kraj ten wyeksportował ponad 6,4 miliona samochodów, co drugi rok z rzędu zapewniło mu pozycję lidera na świecie. Najnowsze dane pokazują, że tendencja wzrostowa się utrzymuje. Tylko w okresie od stycznia do kwietnia 2025 roku Chiny wyeksportowały ponad 1,93 miliona aut, co oznacza wzrost o 6 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Rejs „Anji Ansheng” to symbol rosnącej siły chińskiego przemysłu motoryzacyjnego oraz coraz większego znaczenia Państwa Środka na globalnym rynku eksportowym.