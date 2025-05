Paragon to nie śmieć! Skarbówka ostrzega, klient też może zapłacić

Paragon fiskalny to nie tylko obowiązek sprzedawcy, ale i gwarancja bezpieczeństwa dla kupującego. Skarbówka przypomina, że choć klient nie musi zabierać ze sobą paragonu, to brak jego wydania może skutkować poważnymi konsekwencjami – zarówno dla sprzedającego, jak i dla kupującego.

Co grozi za brak paragonu?

Po zakończeniu transakcji sprzedawca ma obowiązek wydać paragon fiskalny. Jeśli tego nie zrobi, może zostać ukarany grzywną w wysokości ponad 1000 zł, a w niektórych przypadkach kara może sięgnąć nawet 86 tys. zł. Niewydanie paragonu traktowane jest bowiem jako wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. Brak paragonu oznacza, że sprzedawca nie zarejestrował sprzedaży i nie odprowadził podatku, co wpływa na rozwój szarej strefy.

Wielu klientów zostawia paragon w sklepie lub wyrzuca go tuż po wyjściu. Skarbówka ostrzega jednak, że może to być błąd. Paragon jest podstawowym dokumentem potwierdzającym zakup, niezbędnym w razie reklamacji, zwrotu towaru czy sporu z przedsiębiorcą. Brak tego dokumentu może skutecznie uniemożliwić dochodzenie swoich praw jako konsumenta. Co więcej, zdarzają się przypadki, w których nieuczciwi pracownicy sklepów wykorzystują pozostawione paragony do anulowania transakcji lub wystawiania fikcyjnych faktur.

Warto zabierać paragon

Jeśli klient nie otrzymał paragonu lub ten nie przypomina dokumentu z kasy fiskalnej, powinien zgłosić to odpowiednim służbom. Taka postawa pomaga walczyć z nieuczciwością i chroni interesy uczciwych przedsiębiorców oraz konsumentów.

Na paragonie fiskalnym powinny znaleźć się m.in.: nazwa podatnika, NIP, adres punktu sprzedaży, data i godzina zakupu, nazwa towaru lub usługi, cena jednostkowa i wartość sprzedaży brutto, wysokość podatku, łączna wartość transakcji oraz numer unikatowy dokumentu. Wszystkie te dane potwierdzają legalność transakcji i są podstawą w przypadku ewentualnych roszczeń.

Dlatego skarbówka apeluje – odbieraj paragon i kontroluj, czy został wydany. To dowód uczciwej sprzedaży i Twoje zabezpieczenie w razie problemów z zakupem.

