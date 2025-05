Pilny komunikat Action. Klienci proszeni są o natychmiastowy zwrot produktów

Sieć dyskontów Action poinformowała o natychmiastowym wycofaniu ze sprzedaży dwóch modeli męskich zegarków z metalowym paskiem marki My Time. Powodem decyzji jest stwierdzone przekroczenie dopuszczalnego prawnie poziomu zawartości niklu. – Produkt przekracza dopuszczalny prawnie poziom zawartości niklu w wyrobach konsumenckich. Noszenie tego zegarka może powodować reakcje alergiczne – czytamy w komunikacie zamieszczonym przez Action.

Wycofane modele zegarków oznaczone są kodami producenta 23-0150-07 oraz 23-0150-08, z kodami EAN: 8718969955058 i 8718969955065.

Action apeluje o zwrot

Sieć zwraca się do klientów o natychmiastowe zaprzestanie używania tych produktów oraz ich zwrot do dowolnego sklepu sieci. – Jeśli kupiłeś(-aś) zegarek przedstawiony powyżej, oznaczony podanymi kodami EAN, numerem modelu i numerem partii (informacje te znajdują się na tylnej części koperty zegarka), natychmiast przestań go używać i zwróć go do dowolnego sklepu Action – apeluje sieć.

Klienci otrzymają pełny zwrot ceny za zakupy. Nie jest wymagane okazanie paragonu.

Produkty były dostępne w sprzedaży od września 2024 roku do marca br.

W ostatnim czasie informowaliśmy o wycofaniu ze sprzedaży kwasu chlebowego. Badania przeprowadzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną wykazały, że w określonych partiach produktu, oznakowanego jako bezglutenowy, znajduje się gluten. Komunikat udostępniony przez GIS dotyczy następujących produktów:

Kwas chlebowy tradycyjny

opakowanie: 330 ml,

numer partii: A012026,

data minimalnej trwałości: 01/2026.

Kwas chlebowy tradycyjny na miodzie

opakowanie: 330 ml,

numer partii: A112026,

data minimalnej trwałości: 11/2026.

Kwas chlebowy z konopią (Cannabis bread drink)

opakowanie: 330 ml,

numer partii: A012026,

data minimalnej trwałości: 01/2026.

Producentem wskazanych kwasów chlebowych jest A. Dadusz, P. Oleszczak EKO-NATURA s.c., Kopyść 48, 98-100 Łask. Proces wycofywania napojów z rynku nadzorują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Nie powinny ich spożywać osoby z nietolerancją glutenu lub alergią na gluten.

