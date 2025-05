Zakaz handlu w niedziele. Po wyborach zmiana przepisów?

Zmiana ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele początkowo budziła duże emocje, lecz z czasem zainteresowanie społeczne wyraźnie osłabło. Nowelizacja utknęła w procesie legislacyjnym. Czy niedzielne wybory prezydenckie mogą to zmienić?

Handel w niedziel – aktualny status

Kwestia handlu w niedzielę została uregulowana na mocy ustawy z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, która zaczęła obowiązywać 1 marca 2018 r. Ustawa z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadza bowiem dodatkową niedzielę handlową w grudniu. W związku z tym w 2025 roku handel obowiązuje w osiem niedziel. To się jednak może zmienić, ponieważ przygotowany przez posłów Polski 2050 Szymona Hołowni projekt zmian w ograniczeniach handlu w niedzielę, który wpłynął do Sejmu 21 marca 2024 r., trafił do rozpatrzenia przez sejmową Komisję Gospodarki i Rozwoju oraz Komisję Polityki Społecznej i Rodziny i aktualnie oczekuje na III czytanie w Komisji Gospodarki i Rozwoju.

Czyje propozycje gospodarcze bardziej przemawiają do Polaków? Wyraźny faworyt

Handel w niedziele a prezydencki wyścig

Tymczasem, nieco przykurzony projekt został przywołany w kontekście niedzielnych wyborów prezydenckich. Serwis Infor.pl przytacza opinię Rady Krajowej Sekcji Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność”, która wskazała, że na dalsze losy projektu może mieć wpływ wynik wyborów prezydenckich w 2025 r.

Jednak według serwisu stwierdzenie – „Obecnie w Sejmie procedowana jest ustawa wprowadzająca dodatkowe dwie niedziele pracujące w miesiącu. Przyszły prezydent może tę ustawę zawetować, jesteśmy przekonani, że Rafał Trzaskowski tego nie zrobi” – nie znajduje potwierdzenia w programie wyborczym kandydata Rafała Trzaskowskiego, który nie zadeklarował się w nim jako zwolennik ograniczenia zakazu handlu w niedziele.

Jak wskazuje portal, dalszy los projektu zakładającego m.in. dwukrotnie wyższe wynagrodzenie za pracę w niedzielę oraz możliwość pracy w preferowane dni (np. dla studentów), „zależą przede wszystkim od przebiegu prac nad projektem w Sejmie, a następnie w Senacie, zanim finalnie trafi on na biurko przyszłego prezydenta, którego opinia na temat projektu (jeżeli byłby nim Rafał Trzaskowski) nie jest przesądzona” – czytamy.

Serwis zaznacza również, że ustawa trafi finalnie na biurko przyszłego prezydenta, którego decyzja w tej sprawie będzie miała kluczowe znaczenie. „Opinia na temat projektu – jeżeli głową państwa zostałby Rafał Trzaskowski – nie jest przesądzona” – zauważa Infor.pl

