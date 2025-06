Pokolenie Z nie choruje? Najmłodsi pracownicy zaskakują statystykami

Z danych opublikowanych przez firmę doradczą Conperio wynika, że to nie najmłodsi pracownicy najczęściej sięgają po zwolnienia lekarskie. Wręcz przeciwnie – osoby do 29. roku życia, zaliczane do tzw. pokolenia Z, charakteryzują się najniższym poziomem absencji chorobowej spośród wszystkich grup wiekowych. Według raportu, średni wskaźnik nieobecności w tej grupie wynosi jedynie 2,3 proc.

Kto nadużywa L4?

Dla porównania – w grupie wiekowej 30–39 lat wskaźnik ten sięga 3,1 proc., a wśród osób mających 40–49 lat – 3,5 proc. Najwięcej nieobecności dotyczy pracowników powyżej 50. roku życia – ich wskaźnik absencji wynosi aż 4,4 proc. Równie interesująco przedstawiają się dane dotyczące udziału poszczególnych grup wiekowych w całkowitej liczbie absencji. Pokolenie Z odpowiada za zaledwie 10 proc. wszystkich zwolnień lekarskich w firmach, podczas gdy osoby powyżej 50 lat – aż za 40 proc.

Zdaniem ekspertów Conperio, niska absencja wśród młodych pracowników może świadczyć o ich rosnącej świadomości zdrowotnej oraz innym podejściu do życia i pracy. Młodsze pokolenie większą wagę przywiązuje do zdrowia psychicznego i fizycznego, a także do bezpieczeństwa i komfortu pracy. Jak podkreśla Mikołaj Zając, prezes Conperio, młodzi są bardziej wyczuleni na kwestie BHP i warunki pracy niż ich rodzice. Rzadziej też nadużywają L4, co może oznaczać większą odpowiedzialność i stabilność tej grupy zawodowej.

Większa świadomość

Zając dodaje, że dla wielu osób z pokolenia Z praca nie jest celem samym w sobie, lecz środkiem do realizacji innych planów. Obserwując doświadczenia starszych pokoleń, młodzi często wybierają zmianę pracy zamiast korzystania z nieuczciwych zwolnień lekarskich. Dane z 2024 roku pokazują, że aż 34 proc. L4 w Polsce było wykorzystywanych niezgodnie z ich przeznaczeniem. Zdaniem Conperio, to poważne obciążenie dla firm – zarówno finansowo, jak i organizacyjnie.

Eksperci wskazują, że pokolenie Z pozytywnie wyróżnia się na tle ogółu pracowników. Niska liczba nieobecności w tej grupie to budujący sygnał dla pracodawców – przy odpowiednim podejściu młodzi mogą być cennym i stabilnym ogniwem zespołu.

