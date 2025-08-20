Nawrocki rusza z nową ustawą. Gra toczy się o 5 mld złotych

Karol Nawrocki nie zamierza zwalniać tempa. Po złożeniu projektu ustawy dotyczącego Centralnego Portu Komunikacyjnego, jeszcze w sierpniu do Sejmu może trafić kolejna inicjatywa prezydenta – tym razem dotycząca Funduszu Technologii Przełomowych. Jak donosi portal money.pl, projekt ten ma związek z zapowiedziami składanymi przez Nawrockiego w trakcie kampanii wyborczej.

Fundusz Nawrockiego

Z informacji uzyskanych przez dziennikarzy wynika, że celem funduszu będzie wspieranie innowacyjnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, komputery kwantowe, biotechnologia czy produkcja leków. Roczny budżet nowego instrumentu finansowego ma wynosić aż 5 miliardów złotych.

Choć otoczenie prezydenta na razie nie komentuje tych doniesień, już wcześniej Nawrocki wielokrotnie podkreślał, że Polska nie może przespać globalnej rewolucji technologicznej. Jego zdaniem, inwestycje w przełomowe rozwiązania są niezbędne dla bezpieczeństwa i rozwoju kraju. Takie stanowisko przedstawił m.in. w trakcie kampanii wyborczej w wywiadzie dla TV Republika.

Warto zauważyć, że podobny cel przyświeca niedawno uruchomionemu rządowemu programowi PFR Deep Tech, który ma wspierać najbardziej obiecujące projekty technologiczne. Budżet tego programu jest jednak znacznie mniejszy i wynosi około 300 milionów złotych.

Skutki dla budżetu

W kontekście nowej inicjatywy prezydenta pojawiają się również głosy ze strony rządzących, którzy zwracają uwagę na możliwe skutki dla budżetu państwa. Niektórzy politycy podkreślają, że każda decyzja o wydatkach publicznych powinna być dobrze skalkulowana, zwłaszcza w obliczu rosnących kosztów i ograniczonych środków.

Fundusz Technologii Przełomowych, jeśli trafi do Sejmu zgodnie z zapowiedzią jeszcze w sierpniu, będzie kolejnym kluczowym projektem legislacyjnym sygnowanym przez Karola Nawrockiego. Jego ambicje w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii mogą mieć realny wpływ na kierunek inwestycji publicznych w najbliższych latach.

